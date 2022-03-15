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三部门：到2025年底黄河流域高校用水全部达到定额要求

2022年03月15日10:42 | 来源：人民网
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人民网北京3月15日电 （王仁宏）高校是知识传播、人才培养、文化传承创新的主阵地，是城市公共用水大户，是节水型社会建设的重要组成部分。近日，水利部、教育部、国管局联合印发《黄河流域高校节水专项行动方案》（以下简称《方案》）。

《方案》针对黄河流域部分高校在供水设施和用水管理等方面存在的问题，部署推进黄河流域高校节水工作，提高学校用水效率，培养师生树立节约用水理念，引领带动全国高校以及重点领域用水户节约用水，不断提升水资源节约集约利用能力。

《方案》提出，到2023年底，实现黄河流域高校计划用水管理全覆盖，超定额、超计划用水问题基本得到整治，50%高校建成节水型高校；到2025年底，黄河流域高校用水全部达到定额要求，全面建成节水型高校，打造一批具有典型示范意义的水效领跑者。

《方案》明确了开展用水统计核查、制定专项实施方案、规范计划用水管理、加强节水设施建设、推进节水型高校建设、支持节水科技研发、强化节水监督考核等七项重点任务。强调黄河流域高校要根据流域水资源特点，发挥高校科研和人才优势加强节水技术和设备的研发推广，推动形成产学研用相结合的技术创新体系。

《方案》要求沿黄九省（自治区）相关部门要加强组织领导、强化政策支持、注重宣传引导、细化任务分工，抓好工作落实，将节水型高校建设融入节水型社会达标建设、绿色学校建设和节约型公共机构示范单位创建中，及时总结推广黄河流域高校节水有益经验，在全国发挥示范引领作用。

(责编：王仁宏、高雷)

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