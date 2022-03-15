人民网北京3月15日电 （记者乔雪峰）近日，全国多地出现新一轮疫情，为坚决防止疫情通过交通运输传播扩散，保障重要物资运输有序畅通，交通运输部、民航局、中国国家铁路集团有限公司等相关交通部门相继出台了客票免费退改签政策。

记者从交通运输部获悉，3月14日，针对近期复杂严峻的疫情防控形势，为切实减少不必要的人员流动，交通运输部决定，自2022年3月15日0时起，此前在道路和水路客运站、客运联网售票平台等渠道已购买客运班线客票的旅客，如自愿改变行程需退票的，售票单位应当予以免费办理，购买人身意外伤害保险的一同办理。

各地根据疫情防控需要暂停本地道路、水路客运班线发班的，应当及时向社会公布。自公布之日起，此前旅客已购买客票的，售票单位也应当免费办理退票，购买人身意外伤害保险的一同办理。

铁路方面，记者从中国国家铁路集团有限公司获悉，针对近日全国部分地区出现多点零星散发病例和局部聚集性疫情，为配合各地政府减少人员流动、减少旅途风险、减少人员聚集等疫情防控政策的落实，铁路部门将迅速大幅调整旅客列车开行，并出台旅客列车车票免费退票措施。

自即时起，旅客在车站、12306网站等各渠道，办理2022年3月15日0时前已购各次列车有效车票退票时，均不收取退票手续费，购买铁路乘意险和互联网订餐的一同办理。

民航方面，3月13日，中国民航局召开了疫情防控工作视频会议，民航局副局长崔晓峰表示，当前疫情防控形势十分严峻，各单位要认识到民航作为疫情防控的“前沿”，任务艰巨、责任重大，以高度的责任感和使命感做好疫情防控工作，严格落实各项防控要求。民航各地区管理局、监管局和机场、航空公司要与口岸防控专班加强沟通协调，协同做好疫情防控工作，落实“四方责任”，坚持履职尽责、失职追责，坚决防止疫情通过机场、航空器传播扩散。

此外，多家航司针对近日发生疫情的北京、上海、天津、深圳、厦门、烟台等地进出港航班发布特殊处理通知，旅客购买指定日期航班可免费变更或退票。

记者从国航获悉，自此次疫情发生以来，国航连续发布涉及南京、广州、厦门、重庆、常州、遵义、长春、天津、上海、北京、杭州、深圳等多地进出港航班客票特殊处置方案的通知，旅客购买上述地区指定日期航班，可以进行免费变更或退票。

记者从东航获悉，3月14日，为做好疫情防控工作，方便受影响的旅客更好地安排行程，东航特制定涉及国内航线客票特殊处理规定，航班日期在2022年3月14日（含）—2022年4月17日（含）之间，出票日期或换开日期在2022年3月20日（含）之前的客票，在客票有效期内办理退票，可至原购票渠道免费办理未使用航段退票，免收退票手续费。已按上述变更规定办理变更手续，可在办理变更后7天内提出退票申请，免收退票手续费。

此外，东航同样于近日发布了涉及重庆、厦门、上海、深圳等多地进出港航班客票特殊处置方案的通知，旅客购买上述地区指定日期航班，可以进行免费变更或退票。

记者从南航获悉，近日，南航同样发布了涉及长春、青岛、深圳、上海、广州、重庆等多地进出港航班客票特殊处理的通知。通知中同样指出，在客票有效期内申请变更和退票时，免收变更费和退票费。

近日，海南航空也发布通知称，针对深圳、上海、重庆、厦门、杭州、广州、南京等地进出港航班发布票务处理规定，旅客购买指定日期进出港航班可免费变更或退票。

记者查询发现，川航、厦航、春秋航空等其他航空公司也同样都发布了涉及疫情地区的航班机票退改签政策，在客票有效期内申请变更和退票时，免收退改签费用。

(责编：赵竹青、高雷)