人民网北京3月15日电 （记者乔雪峰）记者获悉，浙江省杭州市余杭顺丰速运中转场发生员工感染新冠肺炎后， 国家邮政局局党组成员、副局长陈凯于13日带队赴浙江指导当地开展疫情处置工作。

14日上午，陈凯指出，要进一步提高政治站位，坚决担负起疫情防控的重大政治责任。要切实筑牢防控关口，抓紧排查涉疫风险，落实好“一停二消三查四保”等措施。要切实强化“四方”责任，加强与属地防疫力量的沟通协作，不断完善社会共防体系。

随后，陈凯在浙江省邮政管理系统疫情防控视频调度会商标是，始终牢记疫情防控就是“国之大者”，坚决守住行业疫情防控成果。要认真落实国家邮政局和浙江省委、省政府的部署要求，快速、科学、精准处置此次涉疫相关工作。要密切与地方疫情防控部门的协调配合，根据专业性意见，稳妥有序排查涉疫风险。

陈凯进一步指出，要督促相关企业提高思想认识，落实好疫情防控部门要求，关心关爱快递小哥。要统筹做好行业疫情防控和寄递服务保障工作，防止处置措施简单化、一刀切。要深刻汲取教训，举一反三，从思想上查根源，措施上查短板，制度上查漏洞，慎终如始抓好行业疫情防控工作，全面落实“外防输入、内防反弹”“人、物、环境同防”各项措施。

14日下午，工作组赴杭州邮区中心局，对人员健康监测、外包人员管理、邮件消毒以及快件分拣转运情况进行了实地督导。陈凯表示，要充分认清目前严峻复杂的疫情防控形势，坚决克服麻痹思想和松劲心态，全面落实主体责任，抓实抓细各项措施，严把消毒关、交接关、投递关，严防疫情通过寄递渠道传播。

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