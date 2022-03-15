国家邮政局赴浙江指导疫情处置工作：稳妥有序排查涉疫风险
2022年03月15日10:29 | 来源：人民网
小字号
人民网北京3月15日电 （记者乔雪峰）记者获悉，浙江省杭州市余杭顺丰速运中转场发生员工感染新冠肺炎后， 国家邮政局局党组成员、副局长陈凯于13日带队赴浙江指导当地开展疫情处置工作。
14日上午，陈凯指出，要进一步提高政治站位，坚决担负起疫情防控的重大政治责任。要切实筑牢防控关口，抓紧排查涉疫风险，落实好“一停二消三查四保”等措施。要切实强化“四方”责任，加强与属地防疫力量的沟通协作，不断完善社会共防体系。
随后，陈凯在浙江省邮政管理系统疫情防控视频调度会商标是，始终牢记疫情防控就是“国之大者”，坚决守住行业疫情防控成果。要认真落实国家邮政局和浙江省委、省政府的部署要求，快速、科学、精准处置此次涉疫相关工作。要密切与地方疫情防控部门的协调配合，根据专业性意见，稳妥有序排查涉疫风险。
陈凯进一步指出，要督促相关企业提高思想认识，落实好疫情防控部门要求，关心关爱快递小哥。要统筹做好行业疫情防控和寄递服务保障工作，防止处置措施简单化、一刀切。要深刻汲取教训，举一反三，从思想上查根源，措施上查短板，制度上查漏洞，慎终如始抓好行业疫情防控工作，全面落实“外防输入、内防反弹”“人、物、环境同防”各项措施。
14日下午，工作组赴杭州邮区中心局，对人员健康监测、外包人员管理、邮件消毒以及快件分拣转运情况进行了实地督导。陈凯表示，要充分认清目前严峻复杂的疫情防控形势，坚决克服麻痹思想和松劲心态，全面落实主体责任，抓实抓细各项措施，严把消毒关、交接关、投递关，严防疫情通过寄递渠道传播。
(责编：赵竹青、高雷)
分享让更多人看到
推荐阅读
- 国家邮政局赴浙江指导疫情处置工作：稳妥有序排查涉疫风险
- 人民网北京3月15日电 （记者乔雪峰）记者获悉，浙江省杭州市余杭顺丰速运中转场发生员工感染新冠肺炎后， 国家邮政局局党组成员、副局长陈凯于13日带队赴浙江指导当地开展疫情处置工作。 14日上午，陈凯指出，要进一步提高政治站位，坚决担负起疫情防控的重大政治责任。…
- 促进网络消费环境改善 让消费者更放心
- 据了解，2021年，市场监管总局将加强网络交易监管与保护消费者合法权益有机结合起来，开展“聚焦平台经济健康发展，开展网络交易保公平行动”，切实为群众办实事，解决群众“急难愁盼”问题，让平台经济发展更有“温度”。 强化基础制度供给 从源头促进网络消费环境改善 2021年，市场监管总局制定出台《网络交易监督管理办法》，针对当前网络交易中消费者关心的热点难点问题，对网络交易经营者收集使用消费者个人信息、自动展期续费、发送商业性信息、搭售商品等行为进行了针对性规范，对虚构交易、误导性展示评价、虚假抢购、虚构流量数据等新型不正当竞争行为进行规制，禁止网络消费侵权行为，促进网络消费环境持续改善。…
相关新闻
- 评论
- 关注