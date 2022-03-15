人民网北京3月15日电 （记者杨曦）国家统计局今日发布2022年1-2月份国民经济运行情况，数据显示，1-2月份，我国国民经济持续稳定恢复，生产需求较快增长，就业物价总体稳定，新动能继续成长，高质量发展取得新进展。

工业生产加快，高技术制造业和装备制造业增势良好

1-2月份，全国规模以上工业增加值同比增长7.5%，比2021年12月份加快3.2个百分点，比2021年两年平均增速加快1.4个百分点。分三大门类看，采矿业增加值同比增长9.8%，制造业增长7.3%，电力、热力、燃气及水生产和供应业增长6.8%。高技术制造业、装备制造业增加值同比分别增长14.4%、9.6%，增速分别比规模以上工业快6.9、2.1个百分点。分产品看，新能源汽车、工业机器人、太阳能电池产量同比分别增长150.5%、29.6%、26.4%。分经济类型看，国有控股企业增加值同比增长5.9%；股份制企业增长8.4%，外商及港澳台商投资企业增长4.2%；私营企业增长8.7%。从环比看，2月份规模以上工业增加值比上月增长0.34%。2月份，制造业采购经理指数为50.2%，比上月上升0.1个百分点；企业生产经营活动预期指数为58.7%，上升1.2个百分点。

服务业持续恢复，现代服务业较快增长

1-2月份，全国服务业生产指数同比增长4.2%，比2021年12月份加快1.2个百分点，比2021年两年平均增速回落1.8个百分点。其中，信息传输、软件和信息技术服务业生产指数同比增长16.3%，住宿和餐饮业生产指数增长8.2%。2月份，服务业商务活动指数为50.5%，比上月上升0.2个百分点。其中，铁路运输、航空运输、邮政快递、文化体育娱乐等行业商务活动指数均升至57.0%以上较高景气区间。从市场预期看，服务业业务活动预期指数为59.6%，比上月上升2.9个百分点。

市场销售回升，消费升级类商品销售活跃

1-2月份，社会消费品零售总额74426亿元，同比增长6.7%，比2021年12月份加快5.0个百分点，比2021年两年平均增速加快2.8个百分点。按经营单位所在地分，城镇消费品零售额64593亿元，增长6.7%；乡村消费品零售额9833亿元，增长7.1%。按消费类型分，商品零售66708亿元，增长6.5%；餐饮收入7718亿元，增长8.9%。升级类商品销售较快增长，限额以上单位金银珠宝类、家用电器和音像器材类、文化办公用品类商品零售额分别增长19.5%、12.7%、11.1%。基本生活类商品销售良好，限额以上单位日用品类、粮油食品类商品零售额分别增长10.7%、7.9%。全国网上零售额19558亿元，同比增长10.2%。其中，实物商品网上零售额16371亿元，增长12.3%，占社会消费品零售总额的比重为22.0%。从环比看，2月份社会消费品零售总额比上月增长0.30%。

固定资产投资增长加快，高技术产业投资快速增长

1-2月份，全国固定资产投资（不含农户）50763亿元，同比增长12.2%，比2021年加快7.3个百分点，比2021年两年平均增速加快8.3个百分点。分领域看，基础设施投资同比增长8.1%，制造业投资增长20.9%，房地产开发投资增长3.7%。全国商品房销售面积15703万平方米，同比下降9.6%；商品房销售额15459亿元，下降19.3%。分产业看，第一产业投资同比增长8.8%，第二产业投资增长19.6%，第三产业投资增长9.5%。民间投资增长11.4%。高技术产业投资增长34.4%，其中高技术制造业和高技术服务业投资分别增长42.7%、16.0%。高技术制造业中，电子及通信设备制造业、医疗仪器设备及仪器仪表制造业投资分别增长50.3%、41.2%；高技术服务业中，信息服务业、研发设计服务业投资分别增长26.3%、22.4%。社会领域投资增长19.1%，其中卫生、教育投资分别增长29.3%、19.8%。从环比看，2月份固定资产投资比上月增长0.66%。

货物进出口较快增长，贸易结构持续改善

1-2月份，货物进出口总额62044亿元，同比增长13.3%。其中，出口34716亿元，增长13.6%；进口27328亿元，增长12.9%。进出口相抵，贸易顺差7388亿元。一般贸易进出口增长16.3%，占进出口总额的比重为63.5%，比上年同期提高1.6个百分点。民营企业进出口增长16.1%，占进出口总额的比重为48.2%，比上年同期提高1.1个百分点。机电产品出口增长9.9%，占出口总额的58.3%。

就业形势总体稳定，调查失业率基本平稳

1-2月份，全国城镇新增就业163万人。2月份，全国城镇调查失业率为5.5%，比上月上升0.2个百分点，与上年同期持平。本地户籍人口调查失业率为5.5%；外来户籍人口调查失业率为5.6%，其中外来农业户籍人口调查失业率为5.6%。16-24岁、25-59岁人口调查失业率分别为15.3%、4.8%。31个大城市城镇调查失业率为5.4%。全国企业就业人员周平均工作时间为46.7小时。

居民消费价格温和上涨，工业生产者价格同比涨幅回落

1-2月份，全国居民消费价格（CPI）同比上涨0.9%。分类别看，食品烟酒价格同比下降1.8%，衣着价格上涨0.5%，居住价格上涨1.4%，生活用品及服务价格上涨0.5%，交通通信价格上涨5.4%，教育文化娱乐价格上涨2.7%，医疗保健价格上涨0.6%，其他用品及服务价格上涨0.1%。在食品烟酒价格中，猪肉价格同比下降42.0%，粮食价格上涨1.5%，鲜果价格上涨8.2%，鲜菜价格下降2.1%。扣除食品和能源价格后的核心CPI同比上涨1.2%。分月看，1、2月份全国居民消费价格同比均上涨0.9%，环比分别上涨0.4%和0.6%。

1-2月份，全国工业生产者出厂价格同比上涨8.9%。分月看，1、2月份全国工业生产者出厂价格同比分别上涨9.1%和8.8%，环比分别为下降0.2%和上涨0.5%。1-2月份，工业生产者购进价格同比上涨11.6%。

国家统计局新闻发言人、国民经济综合统计司司长付凌晖表示，总的来看，1-2月份经济恢复势头较好。同时也要看到，外部环境依然复杂严峻，我国经济发展面临的风险挑战较多。下阶段，要坚持稳中求进工作总基调，完整、准确、全面贯彻新发展理念，加快构建新发展格局，全面深化改革开放，强化创新驱动，推动高质量发展，保持经济运行在合理区间。

(责编：杨曦、高雷)