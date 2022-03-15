人民网北京3月15日电 （记者孙博洋）记者从中国消费品质量安全促进会了解到，14日，在第40个国际消费者权益日即将到来之际，监管部门、国家技术服务机构以及企业界代表以线上线下方式就消费品第三方测评社会共治工作进行了探讨。

会上，市场监管总局认可检测司副司长李华宁表示，消费者需求日益多元化、个性化、场景化，对产品测试评价的关注度与日俱增，消费品第三方测试评价活动在向消费者提供选购建议的同时，也存在很多问题。目前对消费品第三方测评活动以及机构的管理，法律法规尚不完善，并且缺乏必要的技术指南，需要进一步加强完善。

他表示，中消会等社会组织要积极发挥在消费品第三方测评规范工作中的引导作用，通过标准或者技术规范建设、社会监督、公共服务、科学宣传等方式助力净化消费品测评环境，传递消费信任，提升消费质量。组织消费品第三方测评机构更加科学、规范、有效地开展第三方测评活动，推动完善提高消费品第三方测评质量，推进行业自律，为满足人民群众日益增长的美好生活需要提供坚实的质量安全支撑。

中消会副理事长兼秘书长王昆表示，正其末者端其本，善其后者慎其先。中消会将在市场监管总局、海关总署、工信部等部门的指导下，主动作为、精准施策，搭建合作共治平台、从标准体系建设入手，共同推动消费品第三方测评良好行为规范，压紧压实主体责任，加强行业自律和社会监督，规范消费品第三方测评行业发展。

座谈会上，与会代表一致认为，应进一步引导消费品第三方测评科学、规范发展，加强标准体系建设，让科学、权威的消费品测评机构真正发挥作用。同时加强消费品质量安全知识宣传力度，提升消费者质量安全意识和辨别能力，让人民群众成为消费品质量安全最广参与者、最大受益者、最终评判者，这既是国家级机构的使命所在，也是行业可持续高质量发展的必然要求。

会上，中国合格评定国家认可中心、中国海关科学技术研究中心、中国标准化研究院、中国检验检疫科学研究院、中国网络安全审查技术与认证中心、中国检验认证集团、中国建材检验认证集团等数十家国家级技术服务机构共同发出倡议，从“规范、标准、责任、公益、共治、引领”等6个方面，进一步发挥国家级机构的引领作用，积极发挥自身优势，积极开展科普宣传、公益服务，做好行业表率、体现使命担当，引导消费品第三方测评科学有序开展，为品质消费保驾护航。

中消会相关负责人表示，下一步，中消会将联合国内外知名权威技术机构、领军企业、电商平台、新闻媒体、消费者代表共同打造消费品第三方测评标准体系，构建消费品第三方测评机构良好行为规范。一是制定科学的测评标准体系建设指南，大类产品测评规范、细分产品测评技术方法及要求等，统筹考虑消费品第三方测评实施主体、过程监督、结果发布、利益导向等维度，建立科学、公正、权威、有效的标准体系；二是建立健全标准化工作机制，广泛吸纳社会各方共同参与，充分发挥权威机构和领军企业作用，保障标准的科学性和有效性；三是积极推动第三方测评标准体系的示范及应用，大力开展宣传培训活动，提升标准体系的社会认知度与认可度。

(责编：赵竹青、高雷)