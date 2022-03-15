据中国农业银行（以下简称农业银行）消息，截至2022年2月末，农业银行普惠型小微企业贷款余额超过1.4万亿元，比去年同期增加3300亿元、同比增速32%，今年前两个月新发放普惠贷款3281亿元，利率进一步下降至4.03%；信贷支持202万户普惠客户，比去年同期增加34万户。

农业银行相关负责人表示，近年来，该行大力推进数字化转型战略，发挥点多面广优势，统筹线上线下服务，向普惠客户提供全渠道、全流程、全覆盖的金融服务，取得了不少突破。

客户贷款产品越来越多。农业银行持续深化数字化转型，在信用类、增信类、产业链类三大数字化产品线建设上发力，不断丰富融资场景、满足小微企业、农户、个体工商户市场主体融资需求。

客户融资成本越来越低。农业银行对小微企业全面让利，小微企业贷款利率不断下降；通过发放信用贷款，减少企业融资费用支出；主动承担由第三方机构收取的抵押评估费、保险费、抵质押登记费等费用；免去小微企业贷款相关的所有服务费用。

客户业务办理时间越来越短。农业银行在掌银、网银、微信小程序等平台推出专门服务小微企业的“普惠e站”，轻轻一点，便可获得一站式、全天候的各类金融服务。企业开户可以线上预约、指定网点、指定服务人员，大大缩短业务办理时间。运用大数据分析、人工智能等科技手段，整合内外部数据，为小微企业精准定位、立体服务，线上发放贷款，省去了以往的繁琐环节，小微企业贷款可以“秒申秒贷、随借随还”。

客户服务体验越来越暖。农业银行深化“三农+小微”双轮驱动的普惠金融服务体系，建设1000家总行级和1000家分行级普惠专营机构，下沉服务重心，打造便民温馨的服务环境、丰富多元的服务内容、深入人心的服务文化。延伸2.2万个物理网点服务触角，广泛建立惠农通服务点，全面提升网点普惠金融服务能力。

该负责人表示，农业银行作为普惠金融领域的主力军，围绕“打造三农/普惠领域最佳数字生态银行”战略，不断向基层和网点倾斜资源，深化“能贷、会贷、愿贷、敢贷”机制，为改善人民生活、便利企业融资，不断提升金融服务的普适性和直达性。

(责编：曹淼、李源)