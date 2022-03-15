人民网北京3月15日电 （记者杨曦）今日，在国务院新闻办公室举行的新闻发布会上，国家统计局新闻发言人、国民经济综合统计司司长付凌晖表示，中国经济呈现出了真正的暖意。今年以来，随着稳增长政策发力，支持实体经济的力度加大，国民经济持续恢复，工业生产和投资消费增长加快，进出口增势良好，就业物价总体稳定，新动能成长壮大，民生保障有力有效，高质量发展稳步推进，积极变化明显增多。

付凌晖介绍，1-2月份我国经济主要表现出以下六方面的积极特点：

一是主要生产需求指标回升。工业生产加快。1-2月份规模以上工业增加值同比增长7.5%，比上年12月份加快3.2个百分点。投资明显回升。1-2月份固定资产投资同比增长12.2%，比上年全年加快7.3个百分点。市场销售继续改善。1-2月份社会消费品零售总额同比增长6.7%，比上年12月份加快5个百分点。

二是经济运行在合理区间。从物价看，1-2月份居民消费价格同比上涨0.9%，低于3%左右的预期目标。从就业看，城镇调查失业率总体稳定。1-2月份全国城镇调查失业率平均为5.4%，低于5.5%以内的预期目标。从国际收支看，1-2月份我国货物贸易顺差同比增长16.3%，2月末外汇储备32138亿美元，继续稳定在3.2万亿美元以上，国际收支保持基本平衡。

三是创新驱动态势明显。高技术产业发展向好。1-2月份规模以上高技术制造业增加值同比增长14.4%，高技术制造业投资增长42.7%，明显快于整体制造业生产和投资增速。智能低碳产品增势良好。1-2月份新能源汽车、工业机器人、太阳能电池产量同比分别增长150.5%、29.6%、26.4%。新业态新模式增长较快。1-2月份实物商品网上零售额同比增长12.3%，占社会消费品零售总额的比重达到22%。

四是经济结构持续优化。制造业继续加强。1-2月份，规模以上工业中，制造业增加值同比增长7.3%，增速比上年12月份加快3.5个百分点；制造业投资增长20.9%，明显快于全部投资增长。信息服务业较快增长。1-2月份，信息传输、软件和信息技术服务业生产指数同比增长16.3%，明显快于全部服务业生产指数，这是在去年高基数增长的基础上继续保持了较快增长。升级类消费增势较好。1-2月份，限额以上单位金银珠宝类、文化办公用品类商品零售额同比分别增长19.5%和11.1%。

五是高水平开放继续显效。1-2月份，货物进出口总额同比增长13.3%，其中对“一带一路”沿线国家的进出口增长18.3%。我国进出口较快增长，不仅保障了全球产业链供应链稳定，也有力拉动了世界经济复苏。贸易结构不断优化。1-2月份，一般贸易进出口总额占比达到63.5%，同比提高1.6个百分点；民营企业进出口占比达到48.2%，同比提高1.1个百分点。

六是民生保障不断加强。基本生活消费品产销较快增长。1-2月份，规模以上消费品工业增加值同比增长9.7%，快于全部规模以上工业增长。限额以上单位粮油食品类、日用品类、饮料类的零售额同比分别增长7.9%、10.7%和11.4%。食品价格同比下降。粮油食品等市场供应充足，价格稳中有降。2月份的食品价格同比下降3.9%，降幅比上月还扩大0.1个百分点。民生投入持续加大。1-2月份，教育、卫生这些民生领域的投资分别增长19.8%和29.3%，明显快于全部投资。

“综合来看，在宏观政策发力和市场主体努力的共同作用下，1-2月份我国经济恢复的势头向好，为今年一季度开好局奠定了坚实的基础。”付凌晖指出，“但也要看到，当前全球疫情扩散蔓延，世界局势动荡不安，地缘政治冲突加剧，外部不稳定不确定性在加大，国内经济恢复仍不均衡，部分地区散发疫情的影响仍在持续，行业企业地区有所分化，企业成本上升的压力仍在加大，小微企业经营困难仍比较突出，经济持续恢复的基础尚不牢固，后期走势仍待观察。下阶段，要全面贯彻中央经济工作会议和《政府工作报告》部署，坚持稳中求进工作总基调，完整准确全面贯彻新发展理念，加快构建新发展格局，全面深化改革开放创新，推动高质量发展，确保经济行稳致远。”

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