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北京银保监局发布风险提示：警惕非法“代理维权”陷阱

2022年03月15日14:01 | 来源：人民网
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人民网北京3月15日电 （记者罗知之）记者从北京银保监局获悉，近年来，一些非法组织或个人打着为消费者维权的旗号，推出“代理投诉”“代理退保”“代理处置信用卡债务”等所谓“代理维权”服务诱骗消费者，名为代理维权，实则牟取非法利益，严重损害消费者合法权益，扰乱金融市场正常秩序。北京银保监局提示消费者，警惕非法“代理维权”陷阱。

陷阱第一步：非法“代理维权”组织或个人利用网络论坛、微信朋友圈、网购平台、短视频等渠道，冒充法律工作者骗取消费者信任，打出“全额退保”“修复征信”“逃废债务”“全额免息”等幌子，发布帮他人代理成功退保退息、逃避债务等的虚假案例，诱骗消费者委托其代理维权。

陷阱第二步：向消费者收取高额的“代理维权”咨询费、手续费，要求消费者提供身份证、保单、银行卡、联系方式等涉及个人隐私的重要身份信息和敏感金融信息。

陷阱第三步：唆使消费者无视合同约定，怂恿或替代消费者编造事实、伪造证据、提供虚假信息，并使用固定的投诉模板、千篇一律的投诉话术，以消费者代理人的身份向金融机构或监管部门投诉。

陷阱第四步：切断消费者和金融机构、监管部门的有效联系，怂恿或替代消费者采取缠访闹访等过激行为。一些非法代理维权组织甚至采取诱骗、恐吓等手段阻止消费者与金融机构正常协商，严重影响消费者的正常生活。

北京银保监局提示，不当维权面临纠纷解决遭阻碍、信息泄露隐患多、经济负担更沉重、征信污点影响大“四大风险”。针对上述情况，北京银保监局提醒广大消费者，一是选择适当的金融产品或服务；二是拒绝非法代理维权行为；三是依法理性维护自身权益；四是防止个人信息外泄。

(责编：罗知之、高雷)

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