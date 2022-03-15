人民网北京3月15日电 （记者罗知之）记者从北京银保监局获悉，当前，我国已加速进入老龄化社会，越来越多的老年人为了减轻儿女负担、更好安享晚年，希望通过投资理财让自己的“养老钱”保值增值，但部分老年人却因为金融知识不足、风险意识不强，落入犯罪分子的诈骗陷阱，遭受了财产损失，影响了晚年幸福。北京银保监局提醒广大老年消费者，注意四类“投资误区”。

误区一：跟风投资。有些老年人“投资理财看邻居”，别人炒股他炒股，别人买基金他买基金，别人买哪种理财他买哪种。老年人在投资渠道上切莫跟风，投资要做到清醒、理性、不盲从，否则一辈子的积蓄可能会付之东流。

误区二：盲目投资。有些老年人面对市场上花样繁多的金融产品不知如何选择，容易被一些巧舌如簧的人员欺骗，在不怎么了解产品的情况下盲目投资，造成资金损失。在购买金融产品时，一定要仔细了解产品背后的运作模式、风控措施等，不可盲目、被动。

误区三：贪利投资。近年来，社会上有些不法分子以“高额利息”为诱饵进行集资诈骗，不少老年人因贪图高利被骗而导致血本无归。集资诈骗通常虚构与其承诺回报相匹配的项目，缺乏实际业务支撑和盈利来源，极易发生卷款跑路、资金链断裂等风险。

误区四：借钱投资。有些老年人误将投资与赚钱直接对等起来，认为只要花钱投资就一定能挣到钱，催生借钱投资、杠杆炒股等高风险行为，一不小心就背上了沉重的债务负担，严重影响正常家庭生活。老年人投资切记量力而行，从自身的经济实力出发，避免高于自身能力的风险投资行为。

为维护财产安全、护航幸福晚年，北京银保监局提示老年消费者科学理性投资理财，做好功课再掏腰包。一是学习金融知识，增强风险识别能力；二是科学理性投资，抵御诱惑不贪高利；三是选择正规机构，多与家人商量；四是提高安全意识，防止个人信息外泄。

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