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复苏河湖生态环境 北京地下水位6年累计回升9.64米

2022年03月15日14:20 | 来源：人民网
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人民网北京3月15日电 （记者余璐）记者从水利部获悉，近年来，北京市积极推动河湖生态复苏，2021年密云水库蓄水创建库以来最高纪录；永定河、潮白河等河流全线贯通入海；截至2021年底，北京市平原区地下水位连续6年累计回升9.64米，健康水体达到86%，水生态环境持续向好。

水利部相关负责人表示，北京是特大型缺水城市，曾一度为河水断流、地下水超采等问题所困扰。为让河湖再现生机，北京市水务部门通过4次生态补水工作，探索出“以水开路、用水引路”生态治理模式，基本形成了多年干枯河流复苏模式。该模式2021年已在潮白河等流域推广实践，断流22年的潮白河干流实现全线水流贯通。

此外，北京市统筹调度密云水库、官厅水库、南水北调、再生水等多水源，在确保安全的前提下充分将洪水化害为利、高效利用。2021年北京市13座大中型水库有效存蓄洪水16.6亿立方米。2021年汛期以来，新增有水河道27条、有水河长452公里。

“北京市水务部门还充分利用现有砂石坑、蓄滞洪区、河道水网回补地下水，推进河流沿线地下水位回升、储备能力提高。2021年以来，全市平原区地下水位累计回升5.75米、增加储量29.4亿立方米。近年来，北京市健康水体从60%提升到86%，浮游植物种类从210种增加到447种，浮游动物种类从108种增加到304种，底栖动物种类从44种增加到230种，大型水生植物从46种增加到81种，生物多样性进一步丰富。”上述负责人说。

(责编：赵竹青、高雷)

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