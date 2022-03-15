人民网北京3月15日电 （记者李栋）今日，国家统计局发布2022年1月至2月份国民经济运行情况。数据显示，猪肉价格同比下降42%。同日，国家发展改革委也发布消息，将会同有关部门启动年内第三批中央冻猪肉储备收储工作，并指导各地加快收储。

据国家统计局发布2022年1-2月份国民经济数据显示，1月至2月份，全国居民消费价格（CPI）同比上涨0.9%。在食品烟酒价格中，猪肉价格同比下降42%。

近日，农业农村部公告表示，受生产惯性增长影响，当前我国生猪出栏偏多。春节后猪肉需求下降，供应端出现了阶段性过剩。“去年底全国生猪存栏4.49亿头，同比增长10.5%。这些存栏生猪会在1-6月份陆续出栏上市。由此推算，今年上半年猪肉市场供给必然处于高位。”农业农村部畜牧兽医局副局长陈光华说。

据国家发展改革委监测，3月7日至11日当周，全国平均猪粮比价为4.75∶1，连续三周处于《完善政府猪肉储备调节机制 做好猪肉市场保供稳价工作预案》确定的过度下跌一级预警区间。国家发展改革委将会同有关部门启动年内第三批中央冻猪肉储备收储工作，并指导各地加快收储。

国家发展改革委相关人士表示，将继续会同有关部门做好储备调节工作，必要时进一步加大收储力度，推动生猪价格回归合理区间，促进生猪市场平稳运行。

业界分析认为，当前国内能繁母猪产能总体较为合理，生猪价格已处于低位，进一步大幅下降的可能性较小。建议养殖场（户）合理安排生产经营决策，既保持适重育肥猪正常出栏节奏、不盲目压栏，也保持能繁母猪产能总体稳定、不过度淘汰。

(责编：申佳平、高雷)