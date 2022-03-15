人民网北京3月15日电 （黄盛、焦磊）今日，中国消费者协会在人民网一号演播厅主办了“2022年3·15国际消费者权益日”线上主题活动。活动围绕2022年消费维权年主题“共促消费公平”展开。

当天，活动发布了2022年中消协年主题调查报告，六成受访者消费公平感知良好，但线上消费信任度低于线下，年主题调查有关数据结果传递了消费者心声诉求，为促进消费环境建设、提升消费者满意度和获得感提供了重要参考。发布了“2020-2021年度消协组织维护消费公平十大典型案例”，内容涵盖当前消费维权热点问题，包括智能电视开机广告不可关闭、燃气公司强制搭售燃气险、影楼低价引流诱导办理消费贷、培训机构擅自停业退款难、汽车维修零配件以假充真、公路设卡限时通行收取过路费、未经监护人同意为未成年人文身、外航因不可抗力拖延退款、预售足浴包年卡难预约不退款、珠宝店向老年消费者过度推销等。这些案例从不同角度反映了消费领域存在的不公平现象和消协组织为促进消费公平做出的努力，有利于警示经营者以此为戒，诚实守信，依法经营，真正将公平原则落实到各个环节，让广大消费者感受到实质公平。启动了“优化消费体验 共促消费公平”大型公益宣传活动，并发布了企业倡议书，倡导各行业企业积极行动，优化消费体验，共促消费公平。在主题活动上，相关行业协会积极响应支持中消协“共促消费公平”年主题倡议活动，将致力于与中消协共同营造“优化消费体验 共促消费公平”的社会氛围，共同治理行业乱象，还消费者一个公平放心的消费环境。公布了“2021消费维权年度人物”，向社会展示了作为普通消费者、公益维权人士以及维权工作者维护消费者权益的感人事迹，为全社会树立榜样。

活动发布了“消费公平 共促共建”倡议。人民网 皇甫万里摄

活动当天，人民网“人民投诉”平台公布了2021年平台数据报告，并梳理分析了2021年“人民投诉”消费维权主要特点。同时，人民网财经研究院（国民消费中心）宣布建立“消费公平——共促共建”研究课题，并面向消费领域各行业广泛征集“消费公平共促共建”的典型案例。部分企业也积极响应，围绕“消费公平共促共建”主题，通过线上倡议的方式进一步凝聚共识。

活动得到国际消费者联会的支持。国际消联总干事海伦娜·勒伦特代表国际消联发来寄语，对“共促消费公平”活动主题予以肯定，并对中国消费维权事业的发展前景充满期待。

中消协副会长兼秘书长朱剑桥在寄语中指出，过去的一年，是党和国家历史上具有里程碑意义的一年。全面建成小康社会的第一个百年奋斗目标如期完成，全面建设社会主义现代化国家的第二个百年奋斗目标开启新征程。我国经济社会持续稳定发展，去年国内生产总值达到114万亿元，其中最终消费支出对经济增长贡献率65.4%，拥有14亿消费者的超大规模内需市场成为经济增长的“压舱石”，消费对经济发展的基础性作用稳定发挥。同时，实现人民对美好生活的向往迈出坚实步伐，根据中消协刚刚发布的全国100个城市消费者满意度测评结果，消费者满意度综合得分80.59分，连续四年稳步提升并首次突破80分大关。

走过2021年，还应看到消费领域仍存在着许多有待解决的矛盾，促进消费公平任重道远。中消协将今年消费维权年主题确定为“共促消费公平”，主要考虑在生活消费领域，消费者日益增长的美好生活需要与不平衡不充分的发展之间的矛盾依然突出；住房、医疗、教育等基本公共服务均等化有待深入推进；农村消费者、老年消费者等特殊消费群体与时代发展的步伐还有不小差距；各类侵害消费者合法权益的现象仍时有发生，信息技术鸿沟、消费过度分层、浪费现象频发等代内、代际消费公平问题引发社会广泛关注。2022年，全国消协组织将依法全面履行公益性职责，不断强化政策法律研究、民生领域消费监督、消费教育引导、消费投诉处理等消费维权工作，发挥消协公益性社会组织平台作用。

中消协主办的“2022年3·15国际消费者权益日”主题活动。人民网 皇甫万里摄

当天下午2时至4时，中消协还在中消协官方微博平台开展了“315你提问、我回答”专家律师视频答疑活动，活动在前期进行话题征集的基础上，针对消费者在消费过程中网络购物、食品安全、商家“三包”义务履行、预付费式消费、不公平格式条款等热点问题，邀请中消协律师通过视频方式进行解答释惑，并提供专业维权指导。

中消协希望社会各界继续关注支持消费维权事业，期待着与广大消费者和经营者一起，推动消费公平取得更为明显的实质性进展。

(责编：赵竹青、高雷)