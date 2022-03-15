据国家开发银行（以下简称开发银行）消息，去年以来，国家开发银行将福建三明、江西赣州、贵州遵义、四川泸州、陕西延安五市明确为开发性金融服务乡村振兴示范区，致力打造开发银行支持巩固拓展脱贫攻坚成果、全面推进乡村振兴的典型示范。在示范区内，开发银行结合当地实际，推出加强资源保障、优化贷款定价、推进重大项目、优化评审条件、完善信用结构等差异化政策，加大金融服务力度，积极支持当地经济社会发展和乡村振兴。

据介绍，开发银行将在示范区内打造规划先行示范区、银政合作示范区、探索创新示范区、东西协作示范区、融智服务示范区和科学发展示范区等“六个示范”，加强银政合作，提供综合金融服务，开辟绿色审批通道，探索出一系列可推广、可复制的经验模式，以点带面促进开发性金融服务乡村振兴取得新突破。有关分行将建立“五个一”工作体制，即在示范区内建立一个乡村振兴示范区工作领导小组、制定一个开发性金融服务示范区建设实施方案、签署一份合作协议、派驻一名乡村振兴金融服务专员、强化一套支持保障体系，鼓励示范区先行先试，打造开发性金融支持乡村振兴的样板和示范。

在福建三明，开发银行融资融智推动该市国家储备林建设和林票合作经营模式试点落地，打造了企业与林农之间“股权共有、经营共管、资本共担、收益共盈”的“四共一体”林业合作模式，助力将当地森林覆盖率全国第一的资源优势转化为绿色发展优势。2021年，开发银行福建分行累计向三明地区国家储备林项目提供授信支持16.5亿元。

在江西赣州，开发银行重点支持基础设施、绿色发展、特色产业、公共服务等领域，以“产业设施+基础设施”为载体，综合推进乡村振兴发展。支持赣州市瑞金市乡村振兴特色产业及基础设施提升改造项目，授信承诺11亿元支持垃圾中转站、生猪养殖污水处理以及配套公共服务设施建设。积极推进乡村教育基础设施补短板项目，授信承诺15亿元支持修建学校14所，助力赣南老区乡村教育振兴。2021年，开发银行江西分行累计向赣州乡村振兴示范区建设项目授信承诺120亿元，投放贷款和引导社融资金超过67亿元。

在贵州遵义，开发银行贵州分行以播州区辣椒产业结构转型升级为出发点，为该区乡村振兴辣椒产业补短板建设项目提供8亿元信贷支持；湄潭县茶产业具备独特优势，开发银行总分行联动，授信28亿元助力该县茶产业迈上高质量发展新台阶。开发银行向遵义长征文化公园建设项目、遵义会议会址周边配套设施改造提升工程项目累计授信3.7亿元。

在四川泸州，开发银行四川分行着力支持基础设施建设，助力泸州打造西部陆海新通道的节点城市和川南区域中心城市。在重大基础设施领域，授信23亿元支持泸州港集装箱多用途码头、隆纳高速、纳黔高速等一批工程建设，助力构建交通主动脉，推动更好发挥泸州区位要素优势，推动公共服务基础设施向县、向乡延伸。大力支持乡村教育，为古蔺县中小学校舍安全工程发放4.8亿元，支持改扩建8所学校校舍19.9万平方米，惠及学生3万余名。在泸州市累计发放国家助学贷款15.1亿元，支持家庭经济困难学生20万人次。

在陕西延安，2021年，开发银行为延安市污水处理厂、延安苹果产业后整理、安塞区热电联产和供热管网、延安棚改、延安老旧小区、延安新区租赁住房、延长县国储林建设等项目累计投放贷款40亿元。

开发银行乡村振兴部有关负责人表示，下一步，该行将继续加强银政合作，聚焦乡村振兴示范区的产业、人才、文化、生态、组织五大振兴，落实差异化政策，探索创新金融支持巩固拓展脱贫攻坚成果、推进乡村振兴的新思路、新模式和新举措，为全面推进乡村振兴作出贡献。

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