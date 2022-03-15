人民网北京3月15日电 （申佳平）据国家发展改革委官网消息，为加快长江中游城市群协同发展，国家发展改革委近日印发《长江中游城市群发展“十四五”实施方案》（以下简称《实施方案》），提出到2025年基本实现长江中游城市群内主要城市间2小时通达。同时支持三省旅游业联动发展，联合发行旅游一卡通。

长江中游城市群空间格局示意图。图片来源：国家发展改革委官网

长江中游城市群地跨湖北、湖南、江西三省，承东启西、连南接北，是推动长江经济带发展、促进中部地区崛起、巩固“两横三纵”城镇化战略格局的重点区域。按照《实施方案》，到2025年，长江中游城市群协同发展取得实质性进展，经济总量占全国比重进一步提升，支撑长江经济带发展、中部地区崛起乃至全国高质量发展能力显著增强。一体化发展格局基本形成，省会城市辐射带动作用进一步发挥，武汉、长株潭等都市圈同城化实现实质性突破，南昌都市圈培育取得积极进展，大中小城市和小城镇发展更加协调，常住人口城镇化率达到67%；基础设施互联互通水平大幅提高，综合立体交通网进一步完善，铁路总里程达到1.4万公里，基本实现城市群内主要城市间2小时通达，新型基础设施水平明显提高，能源保障能力进一步增强。

同时，具有全国竞争力的先进制造业集群基本形成，产业分工更加合理、协作效率大幅提升，区域协同创新体系初步建成，全社会研发经费投入年均增长7%以上；对外开放水平显著提高，高标准市场体系基本建立，营商环境达到国内一流水平；生态环境质量明显改善，长江协同保护与环境共治取得决定性进展；公共服务便利共享和安全生产保障水平明显提高，协同治理效能显著增强，人民群众获得感、幸福感、安全感大幅提升。

据了解，《实施方案》还提出提升公共服务质量，共同增进民生福祉。其中推动三省间社会保险关系顺畅转移接续、养老金领取资格核查互认、异地就医门急诊医疗费用跨省直接结算，实现工伤认定结果、劳动能力鉴定意见互认，逐步放宽放开居民在常住地或就业地参加社会保险的户籍限制。将符合条件的常住人口纳入城镇公租房保障范围，推动住房公积金异地互认互贷和转移接续。完善低保跨省核对机制，开展残疾人两项补贴跨省通办。

同时，统筹职业教育布局和专业设置，支持三省共建共享产教融合实训基地，鼓励职业院校与企业跨地区开展合作，推动中国（南昌）现代职教城建设。探索建立以流入地学籍和连续受教育年限为依据的中考报考制度。加强革命文物保护利用，推进井冈山、湘鄂赣等片区保护与展示，建设江西、湖北、湖南长征国家文化公园，发掘运用好武汉、韶山、南昌等红色资源，推进红色旅游创新发展。创新城市群文化一体化发展体制机制，共建城市群文化合作发展平台，推动博物馆、图书馆、文化馆等公共文化资源共享。支持三省旅游业联动发展，联合发行旅游一卡通，共同打造精品线路，联合开展旅游市场监管。

(责编：申佳平、高雷)