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中国空间站“天宫课堂”第二次太空授课活动将于近期进行

2022年03月15日16:01 | 来源：人民网
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人民网北京3月15日电 （记者赵竹青）据中国载人航天工程办公室消息，中国空间站“天宫课堂”将于近期择机开展第二次太空授课活动。

2021年12月9日，“天宫课堂”进行了首次太空授课，“太空教师”翟志刚、王亚平、叶光富与地面课堂师生互动交流。首次太空授课进一步拉近了青少年与载人航天的距离，持续兴起探知航天奥秘、学习航天知识的热潮。

首次太空授课后，社会各界通过新闻媒体和网络广泛参与“天宫课堂”授课内容征集活动。第二次太空授课内容，是从征集到的意见建议中广泛遴选的，并结合中国空间站设施条件进行了精心设计。授课活动将全程进行直播。

(责编：赵竹青、吕骞)

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