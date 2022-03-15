据交通银行安徽省分行消息，该行在消费者权益保护工作中积极作为，始终坚持以客户为中心，将“佳服务‘交’给您”贯穿至工作中的每一环。

金融宣传暖人心。年末辞旧迎新之际，为回馈滁州人民，增添节日气氛，交行滁州分行营业部开展“翰墨飘香迎新春，福气满满送春联”活动，吸引了广大群众的踊跃参与。活动现场，工作人员结合送春联活动，向市民开展金融知识宣传，在传递浓浓年味、送去新春祝福的同时，也进一步提高了公众金融知识水平，得到现场市民纷纷点赞。

据了解，2021年以来，交行安徽省分行深入开展金融知识宣传活动，利用内网、微信公众号、网点广告机等行内宣传载体，结合企业行、社区行、校园行等宣传活动，向社会公众普及金融知识，宣传非法金融广告的识别方法和被非法广告误导的救济途径，累计服务消费者50万人次。

危急时刻见真情。“我母亲的存折密码忘了，现在生病住院了，急需这笔钱，请你们帮帮忙！”近日，交行安庆分行营业部营运副主管陈燕接到客户张先生的求助电话，客户急需该笔资金支付住院费。陈燕了解情况后，想客户之所想、急客户之所急，尽管还处于养老金领取的客流高峰期，人手紧张，但还是抽调两名员工，当即就为客户提供上门服务。两名员工赶到医院后，见到了躺在病床上的张奶奶，详细地核实了身份和存折的具体信息，张奶奶也在核实单和授权书上按下了手印。客户第一时间到网点重设密码并取完款后，紧紧握着陈主管的手，对交行的热情服务、为群众办实事的精神表示衷心感谢，“交行是一家有温度的银行，用实际行动为群众办实事、解难题，让我们暖心又舒心。”

雪中送炭助“小微”。今年春节前夕，安徽均益金属科技股份有限公司因为融资问题犯了难。这是一家池州市国家级专精特新小巨人企业，因为应收账款尚未回笼，均益金属经营资金出现缺口，严重影响到年底备货和年初开工生产。公司现有资产已被用于融资，担保方式难以落实，一时陷入两难。交行安徽省分行了解到这一情况后，针对企业资金需求，该行客户经理立即推荐办理普惠“园区贷”业务，通过银-担-园区三方协作，以“见贷即保”提升业务效率，采取信用反担保模式落实担保手续，从受理业务到放款1000万元仅用5天完成，及时解决企业融资需求。

据了解，交行普惠“园区贷”业务是该行为精准便捷服务各地园区内小微企业、战略性新兴产业等而打造的产品，通过银行进行自主审批、融资担保公司“见贷即保”加快审批流程、实现快捷担保。该笔业务是池州市首笔“园区贷”业务。

堵截风险显担当。1月24日，沃德客户杨女士来到交行合肥花园街支行，要求将购买的理财产品赎回。交谈中，客户走神、情绪失控等异常情况引起理财经理的警觉。通过耐心沟通，理财经理判断杨女士可能遇到诈骗，随即提出让她报警，并陪同杨女士一同至逍遥津派出所向民警说明情况。杨女士向民警说明自己是在阜阳某药店买药时偶遇该民间组织成员的，因自己独居，一直对自己的人身安全不确定，不法分子正是抓住杨女士该弱点，向其兜售产品，从而达到诈骗客户资金的目的。民警向杨女士确认了这是一种新型诈骗方式，杨女士最终明白自己险些被骗的真相，并对交行工作人员认真负责的精神表示感谢。

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