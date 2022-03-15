人民网北京3月15日电 （申佳平）据国家发展改革委消息，为完善全国城乡公共文化服务体系，有效提升重点文物和重大考古遗迹保护水平，推动“十四五”时期文化旅游融合和高质量发展，近日国家发展改革委组织实施文化保护传承利用工程，安排中央预算内投资64.9亿元，支持国家文化公园、国家重点文物保护和考古发掘、国家公园等重要自然遗产保护展示、重大旅游基础设施、重点公共文化设施等288个项目。

据了解，此投资计划聚焦文化强国，重点服务重大区域发展战略、国家重点文化工程、国家级重要文化遗产保护和考古、跨区域跨流域文化旅游高质量发展等，充分发挥中央投资关键带动作用，加快国家文化公园全面建设，着力打造中华文化重要标志，推进提高重点文物保护和考古发掘水平，进一步健全以国家公园为主体的自然保护地体系，推动完善重点景区旅游基础设施，促进改善重点地区广播电视设施条件。

国家发展改革委表示，下一步将会同相关部门，强化项目实施和监督检查，确保建成精品文化旅游项目，更好满足人民群众对美好生活的需求。

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