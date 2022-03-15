原标题：了解用卡知识，远离非法集资

近年来，非法集资、金融诈骗等违法犯罪活动频发，不法分子往往通过虚假宣传、偷换概念等方式进行募集资金，因涉及人数众多、资金巨大，已严重危害人民群众的合法权益，扰乱金融市场正常秩序，给社会带来众多不稳定因素。

浦发信用卡盘点非法集资的五大骗术，帮助广大消费者能够正确辨别非法集资陷阱，切实保障自身财产安全不受侵害。

投资类集资。不法分子以投资理财为由，向消费者承诺无风险、有担保、高收益，公开向社会进行宣传以此吸收公众资金，更有些不法分子通过虚构投资项目或伪装成借款人，直接向消费者进行集资诈骗。

网贷类集资。不法分子通过网贷平台将消费者的需求编造成虚假项目以此吸引消费者，并运用借新还旧的骗局形式，向消费者发布大量信息并吸收资金，以达到集资目的。

养老类集资。不法分子以“建设养老院，快乐养老、安度晚年”等相关养老项目及口号骗取老年人的信任，并承诺会给予高额回报且投资后可低价享受优质养老服务，诱使老年群众加盟投资。

房地产集资。某些不法房地产企业在房屋项目尚未获得许可或有些房屋土地还未进行开发建设时，便虚构可以内部购买、发放会员卡等形式，变相向消费者进行兜售以达到融资目的，更有部分地区存在“一房多卖”的情况发生。

理财类集资。不法分子通常利用电子黄金、投资基金、网络炒汇等新名词混淆投资理财概念，假称为新的金融产品或利用加盟、代理、专卖等经营方式迷惑消费者，使消费者失去判断能力，以达到集资的目的。

浦发信用卡提示：非法集资属于犯罪行为，一旦发现应当及时向公安机关举报。请远离非法集资，避免您和他人的财产遭到损失。

(责编：曹淼、李源)