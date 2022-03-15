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如何助力经济高质量发展？业界专家这样说

2022年03月15日17:05 | 来源：人民网
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人民网北京3月15日电 （王绍绍）近日，中国民营经济研究会在北京举行落实全国“两会”精神专家解读研讨会。会议以“把握‘两会’精神，助力经济高质量发展”为主题，邀请多位业界专家共同探索加快推进高质量发展之路。

在中国民营经济研究会常务理事、振兴国际智库理事长李志起看来，今年的政府工作报告回应了政策之惑、直面了企业之痛、设定了增长之锚、指明了发展之路，建议民营企业家坚定发展信心，走好“专精特新”之路。

“中国正在经历产业升级、技术升级的过程，这对企业而言是一个重大机遇，要坚定发展信心。”中国民营经济研究会副会长、如是金融研究院院长管清友表示，要理性客观看待产业发展，特别是在增长压力、下行压力大，要着力稳增长、办好自己的事的前提下，应去除不合理的管制调控。

中国政策科学研究会经济政策委员会副主任徐洪才的认为，新的一年乃至未来几年，世界格局动荡调整，未来还可能有新的黑天鹅事件，但和平与发展仍是当今时代的主题，“我们要做好预案，苦练内功，保持战略定力，任凭国际风云变幻，一心一意做好自己的事。”

中国财政科学研究院院长刘尚希建议各方面不仅要关注财政政策、货币政策，还要关注会给企业带来风险和成本的非经济政策的变化，努力为民营企业营造良好发展环境。

“科技是国家强盛之基，创新是民族进步之魂，在科技数字化转型大力发展期间，做到‘稳字当头、稳中求进’，安全是一个地基条件，地基做牢了，数字经济、科技赋能才能得到更好发展。”第五空间信息科技研究院院长谈剑锋表示。

(责编：申佳平、高雷)

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