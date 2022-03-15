人民网启动“消费公平 共促共建”课题调研及国民消费创新案例征集
2022年03月15日21:23 | 来源：人民网
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“消费公平 共促共建”典型案例征集活动启动。人民网 皇甫万里摄
人民网北京3月15日电 （记者杜燕飞）今日，中国消费者协会在人民网一号演播厅主办了以“共促消费公平”为主题的“2022年3·15国际消费者权益日”主题活动。在活动上，人民网财经研究院（国民消费研究中心）宣布设立“消费公平 共促共建”研究课题，并开始征集2022国民消费创新案例。
在研究课题过程中，中心将组织各类专题研讨、专家访谈，针对消费公平共促共建的行业动态、具体措施、实施成果、社会影响等进行梳理和案例解读。
围绕征集的国民消费创新案例，活动将面向食品快消、3C电子、汽车家居、医疗健康、旅游餐饮、服装日化、文化娱乐等行业，广泛征集与美好生活息息相关的产品、品牌、营销和模式案例；面向各级政府和有关单位，将征集热门消费地标、科技创新和产业促进案例。在征集方式上，社会各界可通过人民网PC端页面和人民优选APP提交相关资料。
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(责编：李源、高雷)
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