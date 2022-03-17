人民网北京3月17日电 （记者王震）近日，人民数据研究院发布的《众验新业态与民生福利研究报告》（以下简称《报告》）透露，在一些特定的生活服务领域，众验作为一种众包子业态，正展现出优化资源配置效率、便利群众生活、促进技术创新等诸多新的优势。

众验是由使用场景衍生的任务验证类众包业务，例如新闻辟谣、地图勘验、深度学习等应用场景，一些互联网平台着力发展这一新业态。

网民规模及互联网普及率。数据来源：第48次《中国互联网络发展状况统计报告》

目前，我国网民规模超过10亿，已经形成全球最为庞大的数字社会，越来越多的人通过众包兼职、志愿服务等方式参与数字经济。在一些地图勘验、知识共享等网络平台，参与者可通过完成有偿众验任务获取一定的奖金激励。这极大有利于扩大有效信息来源，满足网络信息分享需要，促进网络空间的价值信息开发。

《报告》认为，众验平台在集众智、聚群力，有效促进信息对称、实时更新地理灾害信息、助力绿色畅行交通、弥补乡村地理信息漏洞、助推旅游经济健康发展、快速验证风险地区服务信息、构筑社区防疫生态圈等方面具有应用优势。

众验用户职业身份分布。（注：“其他”选项未纳入图内）

《报告》指出，众验新业态兼具经济价值与社会价值。近年来有关部门出台多项政策举措，为包括众验平台在内的众包业务发展提供了助力，提升了兼职群体的收入。

《报告》认为，未来众验新业态概念将更加普及，更多数据有望被广泛应用到社会治理体系当中。

《众验新业态与民生福利研究报告》全文

(责编：王震、吕骞)