数字社会催生“众验”新业态
2022年03月17日18:04 | 来源：人民网
小字号
人民网北京3月17日电 （记者王震）近日，人民数据研究院发布的《众验新业态与民生福利研究报告》（以下简称《报告》）透露，在一些特定的生活服务领域，众验作为一种众包子业态，正展现出优化资源配置效率、便利群众生活、促进技术创新等诸多新的优势。
众验是由使用场景衍生的任务验证类众包业务，例如新闻辟谣、地图勘验、深度学习等应用场景，一些互联网平台着力发展这一新业态。
网民规模及互联网普及率。数据来源：第48次《中国互联网络发展状况统计报告》
目前，我国网民规模超过10亿，已经形成全球最为庞大的数字社会，越来越多的人通过众包兼职、志愿服务等方式参与数字经济。在一些地图勘验、知识共享等网络平台，参与者可通过完成有偿众验任务获取一定的奖金激励。这极大有利于扩大有效信息来源，满足网络信息分享需要，促进网络空间的价值信息开发。
《报告》认为，众验平台在集众智、聚群力，有效促进信息对称、实时更新地理灾害信息、助力绿色畅行交通、弥补乡村地理信息漏洞、助推旅游经济健康发展、快速验证风险地区服务信息、构筑社区防疫生态圈等方面具有应用优势。
众验用户职业身份分布。（注：“其他”选项未纳入图内）
《报告》指出，众验新业态兼具经济价值与社会价值。近年来有关部门出台多项政策举措，为包括众验平台在内的众包业务发展提供了助力，提升了兼职群体的收入。
《报告》认为，未来众验新业态概念将更加普及，更多数据有望被广泛应用到社会治理体系当中。
(责编：王震、吕骞)
分享让更多人看到
推荐阅读
- 我国今日入汛 水利部启动24小时水旱灾害防御值班
- 人民网北京3月17日电 （王仁宏）据水利部消息，依据我国入汛日期确定的有关规定，今年我国入汛日期为3月17日，较多年平均入汛日期（4月1日）偏早15天。 据悉，自3月14日以来，我国南方部分地区出现持续降雨，14日8时至17日8时，累积降水量50毫米以上雨区的覆盖面积达16.2万平方公里，最大点雨量安徽滁州红丰183毫米。…
相关新闻
- 评论
- 关注