2022年“清朗”系列专项行动发布会现场。人民网记者 许维娜 摄

人民网北京3月17日电 （记者许维娜）17日下午，国新办就2022年“清朗”系列专项行动有关情况举行发布会。会上，国家互联网信息办公室副主任盛荣华介绍2022年“清朗”系列专项行动有关情况。

盛荣华介绍，2021年，国家网信办部署开展“饭圈”乱象整治、春节网络环境整治、用户账号运营乱象整治等15项“清朗”系列专项行动，累计清理违法和不良信息2200万余条，处置账号13.4亿个，封禁主播7200余名，下架应用程序、小程序2160余款，关闭网站3200余家。

“网络生态日益向好，网络面貌持续向上，网络空间日渐清朗，赢得广大网民和社会各界的积极支持。”盛荣华表示，实践证明，开展“清朗”系列专项行动，集中时间、集中力量整治各类网络乱象，是网络生态治理的重要工作方式，也是维护亿万网民精神家园的有效手段。

“网络生态乱象的问题是很容易反弹回潮的，有一些顽瘴痼疾仍然不同程度的存在，更有一些深层次的问题还没有得到根本解决。”盛荣华同时表示，还有一些新问题、新情况、新挑战在不断出现，要求工作必须持续深入、久久为功。

记者在会上了解到，今年，国家网信办部署开展“清朗”系列专项行动，并把这个“清朗”行动作为年度重点工作之一，是深入开展网络生态治理的一个有力抓手，也是为群众办实事、解难事的一个重要工作手段。

盛荣华还表示，在今年的“清朗”系列专项行动当中，总结以往的经验，将做到“三个更加突出”，即更加突出回应网民关切，更加突出对症下药，更加突出效果导向。

据他介绍，今年的专项行动，具体包括十个方面的重点任务：打击网络谣言，整治MCN机构信息内容乱象，整治网络直播、短视频领域乱象，整治应用程序信息服务乱象，进一步规范传播秩序，算法综合治理，整治春节期间网络环境，这项工作已经基本完成了，还有整治暑期未成年人网络环境。另外，去年开展的“清朗”专项行动当中的两项工作任务，一个是互联网用户账号运营专项整治行动，还有一个是打击流量造假、黑公关、网络水军专项行动，这两项专项行动今年还要继续开展下去，要深入推进。

在专项行动推进过程中，国家网信办将围绕工作目标，分解重点任务，细化工作措施，有力有序推进，要确保取得实实在在的成效。

一是要强化工作统筹。地方网信部门、重点网站平台都要根据每一个专项行动的整治重点和具体任务，制定好工作方案，确保做到统一行动、统一标准。

二是要强化督查评估。专项行动开展得怎么样，我们要全过程进行督查，结果要进行评估。要做到事前有问题清单、有工作方案，事中有落实情况、有检查督查，事后有效果评估。特别是针对一些重点问题、重点网站平台，要建立台账，发现问题、查找漏洞，逐一落实、逐一销号，要针对工作不力、乱象反弹的平台，实行挂牌督办、重点督办。

三是要强化长效治理。认真总结，提炼经验，将专项行动中形成的一些好的思路、好的措施、好的办法，固化为常态化的好制度，这样才能够坚持标本兼治，确保长治长效。

盛荣华强调，在当前互联网领域和互联网企业，也包括网站平台，面临新问题、新挑战的形势下，开展“清朗”系列专项行动，根本出发点和落脚点主要是两个方面。

一方面，维护广大网民的合法权益，共同营造我们美好的精神家园；另一方面，促进互联网企业，也包括网站平台，持续健康发展、行稳致远。因为在任何情况下，坚持正确的政治方向、舆论导向、价值取向，维护广大网民合法权益，营造一个风清气正的网络空间、网络生态环境，这都是企业应尽之责、分内之事，只有坚持社会效益和经济效益相统一，坚持安全和发展相统一，企业才能够实现健康发展、可持续发展。他说，“我们的出发点和最终目的都是为了促进企业更好的规范发展、健康发展、安全发展。”

(责编：申佳平、吕骞)