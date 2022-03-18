本报记者 孔德晨

南方电网广西玉林供电局玉林站玉茂I线是“西电东送”的南部通道主干道之一，为粤港澳大湾区和地方经济社会快速发展提供了电力动能。图为电力工人正在对玉茂I线进行春季大检修，进一步提升线路供电可靠性。

佘 晟摄（人民视觉）

2021年，作为海关特殊监管区域，江苏南通综保区平台功能得到进一步发挥，进出口总值首次突破100亿元，达到104亿元，同比增长30%。图为日前工作人员在南通综保区的一家出口企业加紧生产电动汽车座椅面套。

许丛军摄（人民视觉）

国家统计局日前发布的1—2月国民经济运行数据显示，1—2月份国民经济运行好于预期。近日，在国务院新闻办举办的新闻发布会上，国家统计局新闻发言人、国民经济综合统计司司长付凌晖表示，面对复杂严峻的国际环境和国内疫情散发等多重考验，中国经济韧性足、潜力大、空间广的特点较为明显，一季度保持平稳发展的态势仍然能够延续。

主要经济指标回升

付凌晖表示，1—2月份国民经济恢复好于预期：

——工业生产加快，高技术制造业和装备制造业增势良好。1—2月份，全国规模以上工业增加值同比增长7.5%，比2021年12月份加快3.2个百分点，比2021年两年平均增速加快1.4个百分点。分三大门类看，采矿业增加值同比增长9.8%，制造业增长7.3%，电力、热力、燃气及水生产和供应业增长6.8%。高技术制造业、装备制造业增加值同比分别增长14.4%、9.6%，增速分别比规模以上工业快6.9、2.1个百分点。

——服务业持续恢复，稳中有升。1—2月份，全国服务业生产指数同比增长4.2%，比2021年12月份加快1.2个百分点，比2021年两年平均增速回落1.8个百分点。

——经济运行在合理区间。从物价看，1—2月份居民消费价格同比上涨0.9%，低于3%左右的预期目标；从就业看，城镇调查失业率总体稳定，1—2月份全国城镇调查失业率平均为5.4%；从国际收支看，1—2月份中国货物贸易顺差同比增长16.3%，2月末外汇储备32138亿美元，继续稳定在3.2万亿美元以上，国际收支保持基本平衡。

“总的来看，1—2月份经济恢复势头较好。”付凌晖表示，1—2月份，面对复杂严峻的国际环境和国内疫情散发等多重考验，生产需求较快增长，就业物价总体稳定，国民经济持续稳定恢复。

经济新动能成长壮大

付凌晖表示，今年以来，随着稳增长政策发力，支持实体经济的力度加大，工业生产和投资消费增长加快，进出口增势良好，新动能成长壮大，高质量发展稳步推进，积极变化明显增多。

创新驱动态势明显。高技术产业发展向好。付凌晖介绍，1—2月份规模以上高技术制造业增加值同比增长14.4%，高技术制造业投资增长42.7%，明显快于整体制造业生产和投资增速。智能低碳产品增势良好。1—2月份新能源汽车、工业机器人、太阳能电池产量同比分别增长150.5%、29.6%、26.4%。新业态新模式增长较快。1—2月份实物商品网上零售额同比增长12.3%，占社会消费品零售总额的比重达到22%。

经济结构持续优化。制造业继续加强。1—2月份，规模以上工业中，制造业增加值同比增长7.3%，增速比上年12月份加快3.5个百分点；制造业投资增长20.9%，明显快于全部投资增长。信息服务业较快增长。“1—2月份，信息传输、软件和信息技术服务业生产指数同比增长16.3%，明显快于全部服务业生产指数，这是在去年高基数增长的基础上继续保持了较快增长。”付凌晖介绍。

高水平开放继续显效。1—2月份，货物进出口总额同比增长13.3%，其中对“一带一路”沿线国家的进出口增长18.3%。“我国进出口较快增长，不仅保障了全球产业链供应链稳定，也有力拉动了世界经济复苏。”付凌晖表示，贸易结构持续优化，1—2月份，一般贸易进出口总额占比达到63.5%，同比提高1.6个百分点。

一季度保持良好运行有基础

付凌晖认为，在宏观政策发力和市场主体努力的共同作用下，1—2月份中国经济恢复的势头向好，为今年一季度开好局奠定了坚实的基础。

当前国际形势仍然复杂严峻，国际大宗商品价格高位波动，由于地缘政治冲突导致国际金融市场的不确定性也在加大。“从国内来看，经济仍然处在恢复之中，不均衡的情况还是存在的。”付凌晖表示，各地区各部门加大稳增长力度，无论是投资、消费还是工业增长，都出现了明显的积极变化。以能源供给为例，中国在保障国内能源供给方面还有很多有利条件。“从去年四季度以来，持续加大大宗商品保供稳价的力度，国内能源供给稳步增加。从今年1—2月份的情况来看，1—2月份原煤产量同比增长10.3%，发电量增长4%，比去年12月份均明显改善。这些有利于经济稳定运行。”付凌晖说。

“总的来看，中国经济韧性足、潜力大、空间广的特点还比较明显，保持经济平稳发展还有很多有利条件。”付凌晖说，一季度保持良好的经济运行有基础、有条件。

(责编：白宇、胡永秋)