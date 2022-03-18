本报记者 叶 子

3月10日拍摄的正在建设中的河南省西霞院水利枢纽输水及灌区工程孟州段。该工程是节水供水重大水利工程之一。

白水平摄（人民图片）

3月11日，位于海口市江东新区的海南省公共卫生临床中心项目和海南省疾病预防控制中心异地新建项目施工现场，工人们在组装钢结构。

王程龙摄（人民图片）

3月7日，在武汉市中建三局三公司某工地上，一名塔吊司机正在100多米的高空中操控塔吊。

伍志尊摄（新华社发）

3月13日，浙江省杭温高铁台州市仙居特大桥施工现场，工人们正在加紧施工作业。

王华斌摄（人民图片）

神州大地投资潮涌，重大项目建设正酣。连日来，各地以投资促增长，抓好重大工程和项目实施，多个重大工程项目相继开复工，建设如火如荼。

今年的政府工作报告指出，强化绩效导向，坚持“资金、要素跟着项目走”，合理扩大使用范围，支持在建项目后续融资，开工一批具备条件的重大工程、新型基础设施、老旧公用设施改造等建设项目。

好风凭借力，扶摇上青云。各地重大工程项目的建设，为全年经济平稳开局注入强劲动能。

基建项目加速推进

3月10日，碧波荡漾的湖北武汉南湖湖面上，施工方中交二航局建设者正在通过打钢板桩等方式设立围堰。春光明媚的日子里，武汉两湖隧道南湖段正式开工。项目负责人表示，将围堰部分的水抽干后，即将进入全面建设施工阶段。南湖段盾构直径为15.5米，是国内最长、世界规模最大的城市湖底隧道。

位于湖北荆州的观音寺长江大桥，也于近期开工建设，大桥主桥总长1860米，建成后将成为世界上主桥长度最长的公路斜拉桥，也是世界首座超过千米的混合式组合梁斜拉桥。据介绍，武汉至松滋高速公路江陵至松滋段（含观音寺长江大桥）的建成，对于完善长江经济带骨干路网结构、优化湖北省高速公路网布局、促进疫后经济恢复和稳定增长等，都具有重要意义。

郑万高铁湖北段襄阳东至巴东北，最近开始联调联试。郑万高铁全长818公里，湖北段有286公里。全线通车后，湖北将结束神农架、巴东等地无高铁的历史，武汉到神农架最快仅需2小时。

修路、架桥、通隧道、调试高铁……不只在湖北，最近一段时间以来，全国各地基建领域的重大项目纷纷开工。

3月10日，宁夏银川市闽宁镇，由国网宁夏电力银川供电公司承建的贺兰山—典农220千伏线路工程首基基础顺利浇筑完成，标志着2022年银川电网基建项目进入全面开工建设阶段。

位于江苏连云港的田湾核电8号机组核岛，也于近日正式开工建设。8号机组单机容量126.5万千瓦，计划2027年投入商运。届时，田湾核电基地装机总量将达到900万千瓦，成为全球装机容量最大的核电基地，每年可提供清洁电力超过700亿千瓦时。

从全国多地陆续公布的今年重大项目投资计划清单来看，基础设施建设成为重要发力点。

在2022年广东年度计划投资的9000亿元中，基础设施工程年度计划投资4993亿元，占比55.5%。根据项目安排，将加快建设粤港澳大湾区国际科技创新中心和综合性国家科学中心，推进鹏城实验室、广州实验室建设，争取一批新兴领域、交叉学科国家重点实验室在粤布局。

上海市发布的《2022年上海市扩大有效投资稳定经济发展的若干政策措施》显示，2022年上海将适度超前开展基础设施投资，加快推进一批事关城市长远发展和安全保障的港区、航道、铁路、轨交、水利、地下管线等工程。同时，积极布局以新网络、新设施、新平台、新终端为代表的新基建项目。

《贵州省扩大有效投资攻坚行动方案（2021—2023年）》提出，大力实施产业投资、基础设施投资、生态环保投资、公共服务投资四大攻坚行动。日前，贵州各地陆续举行2022年一季度重大工程项目集中开工活动，全省共计开工重大工程项目907个、总投资3749.42亿元，其中基础设施项目61个、总投资121.33亿元。

江西省出台实施方案，提出开展为期三年的工业、农业、服务业、重大基础设施、新基建、公共服务六大领域“项目大会战”，力争每年完成投资1万亿元以上。从今年一季度903个纳入省级层面调度的江西省大中型项目来看，基础设施项目108个，总投资1092亿元，不少都是重大交通、水利等基础设施项目和“补短板”项目。

今年政府工作报告提出，积极扩大有效投资。围绕国家重大战略部署和“十四五”规划，适度超前开展基础设施投资。建设重点水利工程、综合立体交通网、重要能源基地和设施，加快城市燃气管道、给排水管道等管网更新改造，完善防洪排涝设施，继续推进地下综合管廊建设。

全国人大代表、中国铁建重工集团董事长刘飞香表示，“十四五”期间，城市轨道交通运营里程有望新增3000公里，预计城轨项目总投资额将达到3.5万亿元，平均每年有7000亿元的市场规模。全国水利投资规模将达到5.1万亿元，每年市场规模大约在1万亿元。

战略新兴产业项目占比高

3月2日，随着十多台大型挖掘机、工程车等工程机械鸣笛启动，石家庄高新区石药集团重组蛋白高科技医药产业园项目正式开工。

进入3月，河北全省有1680个亿元以上新项目开工，总投资8176亿元。其中，战略性新兴产业项目546个，项目数和投资额占比均超过三成。位于沧州沿海经济发展前沿阵地的渤海新区，开工项目数量达60个。“这60个项目总投资184.8亿元，战略新兴产业项目和新动能、新引擎项目占比70%。”沧州渤海新区经济发展局副局长李国庆说。

今年以来，多地新兴产业投资热度持续升温，聚焦新能源、高端装备、生物医药等领域，新一批项目建设开启。

2月28日，中车松原新能源装备产业基地项目在吉林松原开工建设，涵盖风电整机、叶片、储能设备等风电产业链项目的生产制造，风光发电总装机规模500万千瓦，建成后预计年产值达400亿元。

2月14日，湖北武汉经济技术开发区，东风高端新能源越野车项目建设现场，数十台挖掘机正同步平整土地。项目负责人介绍，该项目是东风公司继岚图汽车之后，打造的又一个高端新能源汽车品牌，将填补国内高端新能源越野车空白。

广东广州开发区举行的2022年第一季度重大产业项目集中签约动工活动上，共有109个项目签约和动工，涵盖新一代信息技术、智能装备等多个领域，带动投资超1200亿元。据悉，此次签约动工的项目致力于补链强链，将持续为广州先进制造业发展蓄势赋能。

在广东佛山，今年一季度有102个重大项目集中开工，总投资1354亿元。从项目领域来看，战略性新兴产业，也是佛山的投资热门。

此次开工仪式所在地为广东医谷·云东海生命科学园项目现场。该项目总投资100亿元，计划建成高品质生物医药和医疗器械载体，将重点导入高端医疗器械、精准医疗、生物医药等资源。作为项目单位代表，广州市中创集团股份有限公司董事长舒元说，佛山选择将生物医药作为发展战略性新兴产业、优化产业结构的切入点，在“黄金地段”拿出最好的载体，勇气、魄力与实干担当的精神令人钦佩。

瞄准新一代信息技术、大数据产业，一批项目的开工落地将壮大地方数字经济实力。

3月2日，浙江嘉善举行2022年重大项目集中开工仪式，总投资超156亿元的26个项目集中开工。其中，最引人关注的数字经济产业园项目。6个地块中有5个是低效用地腾退再开发，平均容积率从0.7提高到2.4以上。昔日的毛纺厂、电子厂低效用地，经过集中腾退，实现凤凰涅槃式的华丽转型，正蜕变为数字经济产业园。

当天开工的唐人制造定制厂房项目，专业从事先进封装设备设计、制造、销售和售后服务，于2020年7月落户嘉善经济技术开发区，2021年项目部分投产即实现销售收入3000多万元。“项目完全达产以后，预计可吸引一大批数字经济产业项目，累计吸引投资超100亿元。”唐人制造（嘉善）有限公司总经理唐亮说。

当下，多地将战略新兴产业作为激发经济增长新动能的关键一招，紧盯项目落地，进一步培育优势产业集群，还推出“真金白银”支持举措，通过财政资金、投资引导基金等为新兴产业注入更多资金活水。

中国电子信息产业发展研究院制造业研究室主任尹训飞表示，当前各地加大力度发展战略性新兴产业，将对经济稳增长作出“量”和“质”的双重贡献。同时，这也是地方实现产业能级跃升的重要“赛道”，将衍生和涌现一批新模式和新业态，推动地方打造新的产业竞争优势。

民生工程着力补短板

随着一声“开工”令下，项目现场施工人员各就各位，工程车、挖掘机齐声轰鸣。虎年首个工作日，上海市浦东新区高行镇2022年重大工程和民生实事项目正式启动。

在前期调查问卷、基层走访调研、微信公众号征集等多种形式的基础上，高行镇列出20项规模体量大、显示集中度高的重大工程项目以及20项密切关系民生、居民感受度强的民生实事项目，包括老旧小区电梯加装项目，居民区非机动车充电桩及消防设施增设改造项目等。

民生无小事，民生工程更是关系群众安危冷暖的大事。进入全面开工阶段后，各地的民生建设项目也逐渐“热闹”起来，奋力冲刺一季度“开门红”。

在广东深圳，宝安区松岗街道松岗第三小学改扩建工程项目施工现场，塔吊林立、机器轰鸣。只见工人们头戴安全帽、佩戴口罩，紧张有序地投入施工建设，焊接声、切割声、锤打声与机器轰鸣声交织在一起，奏响复工“进行曲”。松岗第三小学改扩建工程是对原有学校进行整体拆除重建，并按照办学规模30班/1350个学位的标准，新建总建筑面积2.8万多平方米，计划在今年9月开学之前完工并投入使用。作为街道今年重点民生工程项目之一，该工程将进一步提升基础教育办学质量，不断提升群众幸福指数。

在山西阳泉，58个于近日集中开工的项目中，不少涉及社会民生领域。阳泉市中心医院建设项目总投资21.38亿元，总建筑面积24.3万平方米，建成投运后将增加床位1500张，有效改善阳泉整体医疗卫生条件，为市民提供高质量、多层次的诊疗服务。

在湖南浏阳，达浒镇椒花新村的椒花水库施工现场一派繁忙。目前，椒花水库大坝上游围堰填筑工作已成功合龙，已填筑约18万方土石料，达到131米高程，基本满足汛期前的挡水要求。椒花水库建成后将成为长沙第二大水库，为浏阳河下游40多万居民提供安全饮水，并为浏阳经开区、长沙经开区等3个大型园区提供工业用水。

日前，河北张家口出台《张家口市2022年22项民生工程实施方案》，提出了许多具体的目标。如棚户区改造工程，计划开工3300套，基本建成2400套，更好满足群众住房需求；生活垃圾无害化处理工程，计划建成生活垃圾焚烧处理设施2座，关停8座生活垃圾填埋场，推进全市生活垃圾焚烧处理全覆盖。方案还要求各项民生工程力争在10月底前基本完成，12月底前高标准、高质量完成全年目标任务。

多地政府投资更多向民生项目倾斜，加快补齐基础设施、市政工程、农业农村、公共安全、生态环保、公共卫生、物资储备、防灾减灾、民生保障等领域短板，将改善民生水平，普惠公共服务，不断提升人民群众生活品质和获得感、幸福感、安全感。

(责编：白宇、胡永秋)