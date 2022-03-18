本报记者 游 仪

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城市地下管线是指城市范围内供水、排水、燃气、热力、电力、通信、广播电视、工业等管线及其附属设施，是保障城市运行的重要基础设施和生命线。

2015年，中共中央、国务院印发《关于深入推进城市执法体制改革改进城市管理工作的指导意见》，要求发展智慧管网，实现城市地下空间、地下综合管廊、地下管网管理信息化和运行智能化。近年来，安徽合肥对此进行了探索。

一张图呈现、多部门配合、实时动态监测……在安徽省合肥市，城市生命线安全工程建设有序开展，通过科技赋能，形成监测预警、应急处置、总结提升为一体的系统治理模式，助力城市地下管网安全。

风险监测——

一张图，呈现地下管网运行状态

“嘀嘀嘀”，在合肥市城市生命线工程安全运行监测中心（题图。资料照片），警报声响起。

供水专项值班员快速定位设备，调出历史记录，将数据传到供水高级数据分析师李旋手中。“接连几天，监测设备报警频发，相距不过120米，排除误报，基本判断为供水管道漏水。”李旋向合肥市供水集团报送了信息。

过去，对供水管网进行漏水巡查，需要有经验的听漏员拿起设备、贴紧路面，仔细听音。判断漏点远近、水量大小，全靠一双耳朵。

“供水、排水、燃气、热力等管网深埋地下，仅靠人工巡查，难以全面防控风险。”那时，合肥市城乡建设局市政公用管理处处长李家富没少为此发愁。如何对看不见的地下风险实时监测预警？

2017年起，合肥市利用物联网、云计算、大数据等技术，逐步搭建了城市生命线工程安全运行监测平台。目前，合肥市已完成两期工程建设，布设100多种、8.5万套前端监测设备，覆盖822公里燃气管网、760公里供水管网等，涉及2.5万个城市高风险点。通过建设智能监测“一张网”，利用智慧“网格员”，将地下管网运行状态通过“一张图”呈现。

在监测中心电子屏上，燃气、供水、热力等设备情况清晰可见，一旦发现供水漏失、燃气泄漏等异常，平台立即发出警报。“出现报警信息后，我们要对危险源、防护目标、人口交通等要素综合分析，并及时向主管部门和权属单位推送风险警情、安全隐患分析报告。”李旋介绍。

应急处置——

多部门联动，形成保障合力

一大早，在合肥市裕溪路与幸福路交叉口附近，监测设备发出警报。

“燃气井内可燃气体浓度异常，监测中心发出一级报警，附近可能泄漏燃气管线有8根！”合肥燃气集团调度中心主任严宁宁紧张起来，拿上定位信息和安全隐患分析报告，立马联络抢修中心，紧急调派人手，赶往现场排查。

一到现场，异味扑面而来。抢修人员手持气体分析仪，探测周边多处窨井。“检测到了高浓度甲烷，与警情描述一致。”严宁宁和同事们迅速定位，立即抢险。

监测中心传来现场地下管线分布图，燃气、供水管线一目了然。紧接着，研判分析报告完成：周边人口密度较大，建议停气抢修，及时发布通知。燃气公司发布停气公告，施工人员关闭阀门，确定点位，直接开挖、处置险情。

“幸好处置及时，从接到警情到警报解除，只用了1小时25分钟。”严宁宁说。

城市生命线安全工程投用以来，平均每天处理数据500亿条，每月推送报警信息92.8条，已成功预警防范燃气管道泄漏235起、供水管网泄漏81起。

“用好预警信息，及时处置，应急响应需要多部门联动。”李家富说。如今，合肥市逐步形成了统一监测、多部门协调联动的工作机制。

源头治理——

管线更新，变被动应对为主动防控

不足900米的距离内，一年时间，燃气报警次数竟达40多次。2020年以前，北一环蒙城路至阜阳路这一段地下管网，让合肥燃气集团安全保卫部副经理刘亚很头疼：“管线老旧，接头密闭性弱，容易漏气。漏一次，就补一回，可缝缝补补终究不是办法。”

“报警率高的地方需要从源头解决问题，使用工程手段，整体置换。”合肥市城市生命线工程安全运行监测中心有关负责人说。

启动北一环铸铁管网改造工程，拆除承插式管线，更换为PE管线。3个月后，新的燃气管线并网运行，报警次数减少，表明该区域燃气管网风险降低。

根据监测中心历史数据进行系统治理，合肥市更换了主城区长585公里的燃气铸铁管网和老旧钢管，并摸清燃气输送管线占压、穿越箱涵等隐患底数，对752处管线占压、31处穿越箱涵隐患逐一治理。

城市建设的重复施工问题也得到一定程度缓解。过去，由于不了解地下管线情况，误挖管线等情况时有发生。“依靠地下管网地理信息系统为城市生命线工程提供的数据支撑，在合肥骆岗中央公园、南淝河污染源治理等项目建设中，施工方根据信息系统设计方案，有效避开了各类管线。”这名负责人说。

“借助城市生命线安全工程数据，我们可以分析地下管网的各种风险因素，变被动应对为主动防控，使治理精细化。”李家富说。目前，合肥城市生命线三期工程正在推进，未来将实现主城区和新建城区监测预警全覆盖，进一步织密城市生命线风险防控网。

本期统筹：张佳莹 制图：张丹峰

《 人民日报 》（ 2022年03月18日 04 版）

(责编：白宇、胡永秋)