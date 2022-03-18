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今年水利投资规模力争超过8000亿元

2022年03月18日05:59 | 来源：人民网－人民日报
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　　本报北京3月17日电  （记者李晓晴）水利部近日召开2022年水利规划计划工作座谈会，对重点工作进行全面部署，多渠道加大投入，力争今年水利投资规模超过8000亿元。

　　2021年水利规划计划圆满完成各项任务，取得丰硕成果。水利基础设施建设不断加快，重点推进150项重大工程，目前已批复68项，开工63项。流域防洪体系不断完善，加快防汛抗旱水利提升工程建设进度，水资源配置体系不断优化。水利建设投资持续保持较高水平，全国落实水利建设投资8028亿元，较上年增长4.2%。投资结构不断优化，中央水利投资中，水资源配置和流域防洪减灾体系建设投资占比超过85%，继续向中西部地区、革命老区等特殊地区倾斜，安排西部地区中央水利投资达到46.2%。重点领域改革取得新进展，推动将水流生态保护补偿纳入生态保护补偿条例，会同国家发展改革委、财政部等部门，建立健全长江、黄河，以及太湖、洞庭湖、鄱阳湖等重要江河湖泊生态保护补偿机制，开展试点工作。

　　水利部提出，今年要织密国家水网，加快推进重大水利工程建设。推进南水北调后续工程前期工作，争取中线引江补汉工程、东线后续工程尽早开工建设。持续抓好长江大保护，加强通江湖泊系统治理，加快安澜长江建设；系统推进黄河流域上游水源涵养、中游水土保持、下游滩区治理和湿地保护，进一步完善水沙调控体系。


　　《 人民日报 》（ 2022年03月18日 07 版）
(责编：白宇、胡永秋)

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