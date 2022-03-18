本报北京3月17日电 （记者余建斌）据中国卫星导航系统管理办公室消息，经全球连续监测评估系统实测，北斗三号全球卫星导航系统定位导航授时服务全球范围性能指标先进、亚太区域性能更优，“中国的北斗、世界的北斗、一流的北斗”发展理念正一步步变成现实，系统进入持续稳定、快速发展新阶段。

自2020年7月31日建成开通以来，北斗系统始终致力于为全球用户提供优质服务，确保系统全天候稳定运行前提下，不断优化性能指标、拓展应用模式。后续按计划还将发射新的卫星，进一步提高系统运行稳定性和可靠性，并开展新技术试验验证，确保系统不断迭代升级。

近年来，北斗系统对经济社会发展的辐射带动作用显著增强，应用深度广度持续拓展，已进入规模应用市场化、产业化、国际化发展关键阶段。据悉，多行业、多部门、多省份已将北斗应用纳入“十四五”规划。北斗系统在交通运输、救灾减灾、农林牧渔等多个行业，以及电力、通信基础设施等领域，已实现深度应用、规模化发展，赋能各行各业成果丰富、效益显著。具备北斗三号短报文通信能力的大众手机即将面市，它将重新定义手机功能应用，有效支持人民生命财产安全保障。北斗系统正在成为反哺经济社会发展、助力人民群众美好生活的科技先锋。

《 人民日报 》（ 2022年03月18日 07 版）

(责编：白宇、胡永秋)