本报记者 吴 君

春日朗照，在湖北省宜昌市的宜都化工园内，各大化工企业开足马力生产，物流车辆穿梭不停。干净的管廊、笔直的道路、整齐的绿化带……“这里是不是更像一个公园？”宜都高新技术产业园区管委会党工委委员、副主任刘勇自豪地说，“产业园下辖的宜都化工园虽然以化工企业为主导，但2021年园区所在镇的空气优良天数多达310天。”

“共抓大保护，不搞大开发。”绿色发展是宜都化工园从筹建之初就确定的方向。2017年底，宜都启动化工产业转型升级三年行动，高起点、高标准建设宜都化工园。

“我们园区在规划时就秉持循环化、绿色化、精细化的建设理念，企业如果想进驻园区，得达到我们设定的环保标准才行。”刘勇介绍。

首批签约入园的宜都市华阳化工有限责任公司副总经理徐波对此感触很深：“园区对企业在废水、废气的排放上都有严格的监管和处罚措施，一旦出现问题，整个企业生产线都会被全面关停整改。”

按园区的要求，入驻的化工企业还要基本实现上下游原料和能源协同供给。园区内化工企业生产过程中产生的余热，可通过相应装置和工艺进行收集，再次进入生产环节进行循环利用，或用于为园区其他企业供热。

园区的高标准倒逼这里的化工企业不断升级。搬入园区之前，宜都及其周边的不少化工企业采用燃气锅炉供应蒸汽，能耗很高。“我们每小时要6蒸吨规模，每年需要燃烧天然气430万立方米。”徐波介绍，搬进园区后，像华阳这样的化工企业基本上是用园区内其他企业产生的余热。

“这些余热通过管道传输过来，每小时可达50蒸吨，基本能满足所有入园企业用热需求。”刘勇说，园区目前清洁能源使用率达到75%，可再生能源使用比例达到15%。每年可减少天然气使用量3600万立方米，相当于4万多吨标煤。2020年9月，宜都化工园还入选了工信部第五批绿色制造名单。“下一步，园区将建立全覆盖的环境监测系统，到时候污水和废气都将被全天候监测。”刘勇说。

近年来，宜都市把节能“双控”指数纳入党政主要负责人目标考核内容，分层分级监管，对火力发电、磷化工、生物医药、陶瓷等高耗能企业实行在线监测，对非六大高耗能行业实行区域节能评估。据宜都市发改局相关负责人介绍，宜都现有12家企业纳入国家和湖北省碳交易名单，2021年全市万元GDP能耗比化工企业“关改搬转”前下降了13%。

《 人民日报 》（ 2022年03月18日 08 版）

(责编：白宇、胡永秋)