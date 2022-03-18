本报记者 王 洲

在科技部公布的国家重点研发计划“绿色生物制造”重点专项立项项目中，江苏省南京市溧水经济开发区南京先进生物材料与过程装备研究院参与的项目名列其中。这是溧水经济开发区推进高质量发展的一个缩影。

溧水经济开发区坚持科创产业和产业科创双向发力，用好政策优势，优化营商环境，加快招才引智，全力以赴稳增长、谋发展、促转型。

推进高质量发展，制造业不可或缺。2021年以来，溧水经济开发区加大龙头项目、“专精特新”企业引进力度，通过提升创新水平实现数字赋能，加快推进制造业转型升级。

动力电池是新能源汽车产业发展中的关键一环。2021年6月，行业龙头企业之一的蜂巢能源科技有限公司动力电池项目在溧水经济开发区正式签约，项目一期第一阶段利用该区闲置厂房建设锂电池生产线，盘活了闲置资产，形成了品牌集聚效应，带动了当地新能源汽车产业快速发展。

为实现“龙头带动、链式布局、集群发展”的良好效应，溧水经济开发区针对产业供应链、创新链和价值链分布，制定产业链招商地图，出台产业高质量发展优惠政策，促进产业链配套本地化。统计数据显示，溧水经济开发区战略性新兴产业产值、高新技术产业产值占比已分别达到51%和48%。

结合当地实际，立足优势产业，溧水经济开发区在招商引资和项目布局过程中，逐步形成新能源汽车、智能家居、新医药与生命健康、智能制造装备等4条重要产业链。全力强链补链、推动优化升级、打造特色产业集群，已成为加快全区发展的关键。

在不断深耕高精尖技术领域的过程中，溧水区出台的制造业高质量发展“双十条”政策发挥了重要作用。“对引进顶尖专家并实现科研成果产业化的企业，区里提供资金配套；对创成省级以上制造业创新中心的企业，区里进行资金奖励。”溧水区工信局副局长胡飞介绍。

此外，溧水区还出台了关心关爱企业家发展的10条措施。溧水经济开发区全力落实相关政策，进一步对接制造业企业需求，帮助企业加快科技创新。

围绕人才培育和科技创新，2021年以来，溧水经济开发区紧扣智能制造等重点产业领域，组织实施了一批重点技术研发及成果转化项目，加强多方合作，优化提升技术开发、技术服务、技术转让等服务，对接上下游关联企业20家，推动优势资源互补，加速科技成果转化。

在长三角一体化发展背景下，溧水经济开发区找准定位、加快创新，促转型、谋发展。“今年，溧水经济开发区将围绕‘南京南部中心、健康活力新城’建设任务，加快园区转型创新发展，加快提升开放水平，全力创建国家级经济技术开发区，奋力跻身江苏省一流园区行列。”溧水区人大常委会副主任、开发区党工委书记程民说。

《 人民日报 》（ 2022年03月18日 10 版）

(责编：白宇、胡永秋)