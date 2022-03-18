原标题：再出新举措 中国人寿提档升级设立乡村振兴基金

近日，中国人寿与定点帮扶的湖北省十堰市郧西县人民政府共同携手，将“国寿（郧西）教育扶贫基金”提档升级为“国寿（郧西）乡村振兴基金”，基金规模由3000万元增加至5000万元，在扩大基金本金的同时扩大资助覆盖面，将原来单一的教育资助扩展为对教育以及乡村医护工作者、乡村振兴创业带头人、返乡创业青年创设的帮扶产业等多方的资助，致力于将教育帮扶基金的成功经验进一步运用于支持乡村振兴，激发郧西县在外学子和务工青年返乡创业热情、激活农村资源、拓宽产业维度、优化三产融合，为郧西县巩固拓展脱贫攻坚成果、推动乡村全面振兴提供有力支持，使之成为全面推进郧西乡村振兴的一项长效帮扶新举措。

积极开展教育帮扶 设立教育扶贫基金

郧西县地处秦巴山区，是国家乡村振兴重点帮扶县。郧西县委县政府按照国家政策最高标准投入财政资金支持教育，在高中阶段，除按国家政策免除困难学生学费、提供助学金外，郧西县地方财政还每年每人补贴2000元生活费。为支持教育帮扶，作为郧西县定点帮扶单位，中国人寿积极发挥专业优势，于2018年与郧西县人民政府合作达成总规模3000万元的“国寿（郧西）教育扶贫基金”，基金管理人由国寿投资保险资产管理有限公司全资子公司国寿金石公司担任，将每年获得的可支配收益全部用于资助郧西县教育帮扶。

2021年，基金可支配收益248万元，为当地困难学生平均提供1000元生活补贴，县财政只需要补贴1000元，不仅极大保障了学生在校期间的学习生活费用，还大大减轻了县财政额外补贴压力。这成为中国人寿支持实体经济和助力乡村振兴有机结合的一项有效成果。这项举措在激发内生动力、助推地区长远发展等方面发挥了重要作用。

精准再发力 提档建立乡村振兴基金

截至目前，“国寿（郧西）教育扶贫基金”累计实现基金收益分配473万元，资助困难学生4291人次，全部用于为郧西县“三类监测户”学生提供学习和生活补助。

为更好地推动乡村振兴，使基金发挥更大作用，适应新形势工作要求，中国人寿与郧西县委县政府充分沟通，双方就延长基金期限、增加出资金额、扩大资助范围等达成一致。中国人寿将在控制投资风险的前提下加快投资进度，做到投资质量有指标、投资进度有要求、资金安全有保障，切实把基金运作好，通过继续做大做强基金规模，并及时提档升级基金功能，扩大基金资助范围，努力助推郧西在医疗、产业发展方面更上一层楼。

乡村振兴战略实施以来，中国人寿严格落实“四个不摘”要求，不断加大帮扶力度、拓展帮扶思路、创新帮扶模式、夯实帮扶基础，持续通过党建引领、保险助推、综合金融支持、产业扶持、职业技能培训、公益帮扶等多种方式，全面参与巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接。中国人寿积极开发适合脱贫人口的系列保险产品，近三年，累计服务脱贫人口近千万人，累计提供风险保障近万亿元，累计提供医疗补偿近百亿元，业务覆盖全国20个省份。

中国人寿将按照党中央决策部署，持续完善服务巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接的工作方案，优化集团一体帮扶工作机制，积极发展“三农”金融保险，努力将保险职能、公益力量和综合金融优势转化为助推乡村振兴的动能，为巩固拓展脱贫攻坚成果、推动乡村全面振兴提供有力支持，奋力谱写乡村振兴新篇章。（数据来源：中国人寿集团）

(责编：曹淼、李源)