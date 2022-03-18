原标题：一季度基建投资全力冲刺 重点项目加紧开工

一季度临近收官，从中央到地方快马加鞭赶进度，一批能源、交通、水利等重点领域项目集中开工，城市老化燃气等管网更新改造也加紧启动实施。与此同时，项目建设资金加快到位，专项债提前批额度1.46万亿元有望在一季度基本发行完毕。分析指出，3月基建投资增速仍将处于高位，预计一季度增速有望达到10%左右。

3月17日，总投资147.73亿元的浙江泰顺、江西奉新抽水蓄能电站项目开工，这是国家电网公司今年首批开工建设的抽水蓄能电站。

国家电网有关负责人告诉《经济参考报》记者，据投资估算，建设浙江泰顺、江西奉新抽水蓄能电站，可改善当地交通和生活基础设施，带动投资和相关产业发展，拉动地方GDP超300亿元，平均每年增加地方财政收入约1.2亿元，提供各类就业岗位8000余个；运行期每年可稳定增加地方财政收入约2.2亿元，经济、社会效益十分显著。

这并不是个例。近期，全国多地以重大项目为抓手，基建投资开足马力，全力冲刺一季度经济“开门红”。

3月15日，宁夏银川市2022年首批重大基础设施暨交通疏堵项目集中开工，共98个、总投资121亿元，全市计划年内实施基础设施项目157个、总投资210亿元。同日，山东济南新旧动能转换起步区2022年春季重点项目也集中开工，20个重点项目总投资约455亿元，年度投资约155亿元。

“当前，我国经济发展面临需求收缩、供给冲击、预期转弱的三重压力，基建发力稳增长的必要性上升。”粤开证券首席经济学家罗志恒对《经济参考报》记者说。

事实上，今年以来，我国基建投资加快回暖，稳增长成效已然显现。国家统计局近日发布的数据显示，1-2月份，基础设施投资增长8.1%，加快7.7个百分点。其中，水利管理业投资增长22.5%，道路运输业投资增长8.2%。

基建投资高企，离不开一系列稳增长政策的靠前发力。国家统计局综合司司长付凌晖介绍，投资项目快速增加，有力支持投资增长。1-2月份，投资新开工项目个数同比增长1.1倍，新开工项目计划总投资增长62.8%。

与此同时，地方政府专项债券发行明显加快，投资要素保障加强。“专项债提前批额度1.46万亿元有望在一季度基本发行完毕，资金到位能够尽快推动储备项目落地。1-2月份共发行新增专项债8755亿元，预计3月份发行量在6000亿元左右，加上去年已发未用的专项债资金结转，一季度资金相对充裕。”罗志恒说。

业内指出，下一步，伴随相关政策继续落实落地，基建投资有望超预期加速，打开更大投资空间。从今年《政府工作报告》来看，水利、交通、能源依然挑大梁，主要是重点水利工程、综合立体交通网、重要能源基地和设施。

交通运输部提出着力扩大交通有效投资，多地聚焦综合立体交通网建设。例如，近日发布的《江苏省综合立体交通网规划纲要》提出，到2035年基本建成便捷顺畅、经济高效、低碳集约、智能先进、安全可靠的现代化高质量综合立体交通网。江苏省交通运输厅确定今年为全省交通运输领域“重大项目攻坚年”，确保完成投资1809亿元。

在保供稳价的大背景下，重要能源基地和设施建设至关重要。今年将加快推进2亿吨以上政府可调度煤炭储备能力建设，新增50亿立方米以上储气设施，推动全国应急备用和调峰电源达到3亿千瓦以上。

加快城市燃气管道、给排水管道等管网更新改造，完善防洪排涝设施，继续推进地下综合管廊建设，也将成为今年稳投资的重点。

3月17日国家发展改革委消息显示，新印发的《2022年新型城镇化和城乡融合发展重点任务》提出，将启动实施城市老化燃气等管道更新改造，完善防洪排涝设施。加快改造城镇老旧小区，力争改善840万户居民基本居住条件。更多采用市场化方式推进大城市老旧厂区改造，因地制宜改造一批大型老旧街区和城中村。

多家机构预测，在各项利好因素的作用下，2022年基建投资有望形成对一季度乃至全年经济的有力支撑。一季度基建投资增速有望达到10%左右。

“从目前我们观测的部分基建高频数据来看，下阶段基建投资增速仍将处于高位。”海通证券宏观分析师梁中华称，一方面，投资资金到位较快，且投向基建比重较高；另一方面，基建相关行业的订单和预期指标处于高位，显示企业对下阶段仍较乐观。

“今年以来，各地重点项目快马加鞭赶进度，叠加部分人员就地过年，开工进程进一步加快。”罗志恒说，预计2022年一季度基建投资增速有望达到10%左右，而从全年来看，基建投资增速将呈现前高后低的走势。

“加快基建投资是基于当前形势做的逆周期调节和跨周期调节的重要措施。”罗志恒说，基建投资作为稳增长的重要力量，不仅能快速见效稳定总需求，而且还能优化供给结构，提高经济运行效率，为经济实现稳中有进积蓄更多后劲。（记者 汪子旭 王璐 ）

(责编：赵竹青、陈键)