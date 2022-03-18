原标题：我国着力推进农业转移人口市民化

新华社北京3月17日电（记者安蓓、王悦阳）记者17日从国家发展改革委了解到，根据近日印发的《2022年新型城镇化和城乡融合发展重点任务》，今年我国将坚持把推进农业转移人口市民化作为新型城镇化首要任务，重点针对存量未落户人口深化户籍制度改革，健全常住地提供基本公共服务制度，提高农业转移人口融入城市水平。

根据重点任务，今年将持续深化户籍制度改革。城区常住人口300万以下城市落实全面取消落户限制政策。实行积分落户政策的城市确保社保缴纳年限和居住年限分数占主要比例。鼓励人口集中流入城市区分中心城区和新区郊区等区域，制定差异化落户政策。推动具备条件的都市圈和城市群内户籍准入年限同城化累计互认。积极扩大公办学位资源，以流入地政府为主、公办学校为主，保障农民工随迁子女平等接受义务教育，落实以居住证为主要依据的随迁子女入学政策，优先将随迁子女占比较高的民办义务教育学校纳入政府购买学位范围。

根据重点任务，要持续优化城镇化空间布局和形态，促进大中小城市和小城镇协调发展。要加快推进新型城市建设，有序推进城市更新。加快改造城镇老旧小区，力争改善840万户居民基本居住条件。以人口净流入的大城市为重点，扩大保障性租赁住房供给，着力解决符合条件的新市民、青年人等群体住房困难问题。健全便民服务设施，开展燃气管道等老化更新改造，健全防洪排涝设施，增强抵御冲击能力，提升智慧化水平，推进绿色低碳发展，加强历史文化保护传承。树立全周期管理理念，提高城市治理科学化精细化智能化水平。以县域为基本单元推动城乡融合发展，推进城镇基础设施向乡村延伸、公共服务和社会事业向乡村覆盖。

国家发展改革委有关负责人说，2021年我国常住人口城镇化率达到64.72%，户籍人口城镇化率提高到46.7%，比上一年提高了1.3个百分点，高于常住人口城镇化率0.83个百分点的提高幅度，这是“十三五”以来两个城镇化率首次缩小差距。

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