原标题：打击谣言、治理算法……2022年“清朗”系列专项行动将重点整治这些网络乱象

新华社北京3月17日电（记者王思北）记者17日从国新办举行的新闻发布会获悉，2022年“清朗”系列专项行动将重点开展打击网络谣言，打击网络直播、短视频领域乱象，算法综合治理，暑期未成年人网络环境整治等十方面任务。

“实践证明，开展‘清朗’系列专项行动，集中整治各类网络乱象，是网络生态治理的重要方式，也是维护亿万网民精神家园的有效手段。”国家网信办副主任盛荣华在会上表示，2022年“清朗”系列专项行动将聚焦影响面广、危害性大的问题开展整治，做到“三个更加突出”，即更加突出回应网民关切，更加突出对症下药，更加突出效果导向。

近年来，网络直播和短视频发展迅速，呈现出很强的创新性、互动性，受到网民的欢迎。但同时也出现了色情低俗、恶意炒作、高额打赏等乱象，亟需加强规范治理。

对此，今年专项行动将重点清理“色、丑、怪、假、俗、赌”等各类违法违规的直播和短视频；整治激情打赏、高额打赏、诱导打赏，特别是诱导未成年人打赏；全面整治劣迹艺人违规复出、被封账号违规“转世”；整治直播间营造虚假人气、虚假带货量等七类问题，通过规范功能，推动榜单设置、连麦PK等重点功能规范有序运行；规范账号，严格管理主播和短视频账号；规范打赏行为，合理设置充值打赏及受赏的额度、频次等，推动网络直播和短视频健康有序发展。

网络谣言是广大网民最深恶痛绝的网络乱象之一。“从这些年的情况来看，每逢重大自然灾害、重大社会热点、重要国际事件，都会出现形形色色的各种谣言信息。整治网络谣言是网络生态治理的重要内容，也是回应民众关切、保障网民权益的迫切需要。”国家网信办网络综合治理局局长张拥军说，今年专项行动将采取清理存量、抑制增量、惩治源头、协同治理四方面措施，通过各方面的努力，把谣言信息“打”下去。

此外，对于未成年人网络保护问题，盛荣华表示，将重点解决未成年人沉迷网络问题，进一步推动青少年模式“能用管用、好用爱用”；加强涉未成年人网络乱象治理，在强化日常监管的同时，抓住暑假、春节等关键时间节点，集中开展未成年人网络环境整治专项行动，确保工作取得实效。

盛荣华介绍说，2021年，国家网信办集中开展了“饭圈”乱象整治、用户账号运营乱象整治等15项“清朗”系列专项行动，累计清理违法和不良信息2200万余条，处置账号13.4亿个，封禁主播7200余名，下架应用程序、小程序2160余款，关闭网站3200余家，取得了明显成效。

(责编：赵竹青、陈键)