原标题：多地95号汽油进入“9元时代”

受国际油价持续上涨影响，我国成品油价格出现“六连涨”。3月17日下午，国家发展改革委发布信息，自当日24时起，国内汽、柴油价格每吨分别提高750元和720元。就此计算，折升价的92号汽油、95号汽油及0号柴油分别上调0.59元、0.62元、0.61元，这意味着国内多数地区95号汽油价格迈入“9元时代”。

本次调价政策落实后，消费者用油成本继续增加。卓创资讯数据显示，按照油箱容量为50升的家用轿车为例，加满一箱92号汽油多花29.5元，95号汽油多花31元。油耗方面，以月跑2000公里，百公里油耗在8升的小型私家车为例，到下次调价窗口开启（2022年3月31日24时）之前的时间内，消费者用油成本将增加44元左右。物流行业支出成本同样提高，以月跑10000公里，百公里油耗在38升的斯太尔重型卡车为例，在下次调价窗口开启前，单辆车的燃油成本将增加1082元左右。

国内成品油价格上调的背后是今年以来国际油价的持续上涨。以布伦特原油期货价格为例，2月23日为每桶96.8美元，比年初上涨22.6%。2月24日俄乌冲突爆发后，国际油价快速冲高，3月7日盘中一度超过每桶139美元，创13年来新高，此后又震荡回落，目前已降至每桶100美元左右，仍高于俄乌冲突爆发前水平。

按照《石油价格管理办法》有关规定，国内汽、柴油最高零售价格根据国际市场原油价格变化情况，每10个工作日调整一次。自去年12月底以来，我国成品油零售限价共有6次调价窗口，汽、柴油累计上涨2015元/吨、1940元/吨，折升价的92号汽油、95号汽油、0号柴油分别为1.58元、1.67元、1.65元。

近日国际油价已有所回落，为何国内成品油价格却是上调？国家发展改革委有关负责人表示，每次价格如何调整主要看调价前10个工作日国际油价平均值与再之前10个工作日平均值的比较情况，不是简单由调价前几天国际油价变动决定。上次调价（3月3日）后，国际油价大幅跳涨，近日虽然有所回落，但综合计算，近10个工作日平均值仍较大幅度高于上期水平。

卓创资讯分析师杨霞认为，后期来看，虽地缘局势有缓和预期，但原油供应面仍或维持偏紧格局，同时，美国加息影响等均存在较大的不确定性，预计后期国际油市波动性依然较大，市场估计将围绕90-100美元/桶上下震荡。据卓创资讯数据模型测算，重新计算后的变化率处负值深位，这也意味着，下一轮调价周期初始为下调预期，或成为2021年12月17日24时以来的首次下跌，调价窗口开启时间为3月31日24时。（记者 王璐）

(责编：赵竹青、陈键)