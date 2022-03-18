原标题：新华全媒+丨国际油价回落，国内成品油价格为何继续上调？

国家发展改革委17日称，根据近期国际市场油价变化情况，按照现行成品油价格形成机制，自2022年3月17日24时起，国内汽油、柴油价格每吨分别提高750元和720元。

这是去年年底以来我国连续第六次上调汽油、柴油价格，也是近期调整幅度最大的一次。此次调整折合每升上调约0.6元。按50升的油箱容量估测，调价后加满一箱汽油要多花约30元。

图片来源：国家发展改革委官方微信公众号

据国家发展改革委监测，今年以来，全球石油市场供需偏紧，地缘政治事件频发，国际油价持续上涨。以布伦特原油期货价格为例，2月23日为每桶96.8美元，比年初上涨22.6%。2月24日俄乌冲突爆发后，国际油价快速冲高，3月7日盘中一度超过每桶139美元，创13年来新高，此后又震荡回落，目前已降至每桶100美元左右，仍高于俄乌冲突爆发前水平。

近日国际油价有所回落，为何此次仍继续上调成品油价格？国家发展改革委有关负责人说，按照《石油价格管理办法》规定，国内汽油、柴油最高零售价格根据国际市场原油价格变化情况，每10个工作日调整一次。每次价格如何调整主要看调价前10个工作日国际油价平均值与再之前10个工作日平均值的比较情况，不是简单由调价前几天国际油价变动决定。综合计算，近10个工作日平均值仍较大幅度高于上期水平。

本轮成品油调价周期内国际市场原油价格冲高回落。国家发展改革委价格监测中心预计，短期内供需两方面因素都将对国际油价产生影响，而俄乌局势仍是影响国际油价的最大不确定因素。综合来看，后期国际油价将以震荡运行为主，如果俄乌达成停战协议，国际油价仍有较大幅度的下跌空间。

如果国际油价继续上涨，国内成品油价格如何调整？国家发展改革委有关负责人说，当国际油价继续上涨，但不超过每桶130美元时，国内成品油价格按机制正常调整；如高于每桶130美元，根据《石油价格管理办法》规定，按照兼顾生产者、消费者利益，保持国民经济平稳运行的原则，采取适当财税政策保证成品油生产和供应，汽油、柴油价格原则上不提或少提。

这位负责人说，中石油、中石化、中海油三大公司及其他原油加工企业要组织好成品油生产和调运，确保市场稳定供应，严格执行国家价格政策。各地相关部门要加大市场监督检查力度，严厉查处不执行国家价格政策的行为，维护正常市场秩序。消费者可通过12315平台举报价格违法行为。

(责编：赵竹青、陈键)