金观平

原标题：稳字当头规范发展平台经济

国务院金融委3月16日召开专题会议，研究当前经济形势和资本市场问题，平台经济治理是其中重要议题之一。会议释放的一个重要信号是，大型平台公司整改将按照既定工作方案“尽快完成”，但强调要“稳中求进”“稳妥推进”。这意味着，经过几年的摸索，有关部门对于平台经济存在的问题以及如何整改已有整体规划。整改将是系统性补短板，目的就是促进平台经济平稳健康发展，提高国际竞争力。

我国对新技术、新产业、新业态、新模式一直秉持审慎包容态度，此次会议进一步明确平台经济治理要“稳”，要按照“市场化、法治化、国际化”的方针，通过“规范、透明、可预期”的方式来推进。这也是各类市场主体期盼的声音。

市场化，就是要确保市场在资源配置中起决定性作用，在调节发展失序时应更多使用市场化手段；法治化，就是要建立健全与市场秩序相关的法律法规，让市场主体有法可依，让依法治企的理念深入人心，要求相关部门依法行政、依法办案；国际化，就是要参考国际成功经验，继续深化“放管服”改革，着眼全球产业前沿，在标准、科研体制等方面创造有利于市场主体参与国际竞争的大环境。

那么，用什么方式来营造市场化、法治化、国际化的营商环境？结合“稳”的原则来看，当前最重要的是设置好红绿灯。红灯必须清晰，要以负面清单、法律法规等形式明确告知红线在哪里。对市场主体来说，法律底线不能碰，这就是红灯；法无禁止即可为，这就是绿灯。设置绿灯很考验智慧，政府不能替市场主体决定往哪个方向发展，但是可以创造公平的竞争环境、建立权责利一致的激励制度。在社会主义市场经济体制中，绿灯还应传导出社会价值，引导市场主体融入国家使命。

形势不断变化，红绿灯肯定也会有切换和调整，但这种调整同样要稳，避免绿灯秒变红灯，以至于市场主体来不及刹车。不怕政策变，就怕政策一直变。只有政策稳，市场主体的心才稳；市场主体的心稳了，他们才敢创新创业，才有动力做大做强。

会议还强调，要促进平台经济平稳健康发展，提高国际竞争力。这说明，国家不仅认可平台企业在国内经济社会发展全局中的地位和作用，还从构筑国家竞争新优势的战略高度出发，支持平台经济谋求更大发展，这是国家对平台经济提出的新目标新要求。市场主体和相关方可以放下顾虑，继续用好国际国内两个大市场，增强创新发展能力，赋能经济转型。

(责编：罗知之、陈键)