本报记者 姚 进

原标题：货币政策坚持以我为主保持定力

当地时间3月16日，美国联邦储备委员会宣布上调联邦基金利率目标区间25个基点到0.25%至0.5%之间。同时，美联储预计将在接下来的货币政策会议上开始减持美国国债、机构债和机构抵押贷款支持证券，并开启缩减资产负债表进程。

美联储加息“靴子”落地，对我国经济金融运行将产生怎样影响，我国货币政策如何应对等系列问题，备受市场关注。

加息利空已提前消化

对于此次加息，市场早有预期，且利空已提前消化。“靴子”落地后，市场普遍走高。截至当地时间16日收盘，道琼斯指数上涨1.55%、标准普尔500指数上涨2.24%、纳斯达克指数涨3.77%。此外，10年期国债利率从2.160%上方涨至2.192%。大宗商品方面，黄金期货和国际油价均下跌后反弹。

“美国2月份CPI同比增长7.9%，核心CPI同比增长6.4%，为近40年来最高水平，也是美国CPI同比增速连续第10个月超过5%。在通胀居高不下的情况下，市场对美联储采取加息举措并通过调整资产负债表来对抗通胀，帮助美国经济实现长期增长已经形成了充分预期。”交通银行金融研究中心首席研究员唐建伟表示，因此美联储此次加息对市场影响整体呈现温和。

“美联储本次加息符合预期，市场已提前消化，目前尚未对金融环境和实体经济构成实质性压力。同时，美联储本次会议调低了经济预测，一定程度上纾缓了市场对美联储过快收紧政策的担忧。”光大银行金融市场部宏观研究员周茂华认为，此次美联储会议基本明确了年内加息与缩表路线，政策不确定性有所消除，因此对资本市场短期影响不大。

资本不会大规模外流

近一年来，发达经济体货币政策调整对我国的影响备受各方关注。专家认为，疫情发生以来，我国坚持实施正常的货币政策，没有搞“大水漫灌”，而是搞好跨周期设计，保持流动性合理充裕，金融支持实体经济力度稳固，金融体系自主性和稳定性增强，人民币汇率预期平稳。总的来看，发达经济体政策调整对我国影响相对有限。

“本轮美联储加息对我国经济与金融运行影响不大。”英大证券研究所所长郑后成如此判断，依据有两点：第一，本轮美联储加息周期是一个弱周期，一方面联邦基金目标利率最高点预计不会超过2.25%，另一方面加息次数大概率不会超过8次。第二，我国货币政策始终“以我为主”，在海外经济体大幅宽松时，我国始终保持政策定力；同样，在海外经济货币政策收缩期间，我国货币政策大概率继续保持定力。

中国邮政储蓄银行研究员娄飞鹏认为，从汇率看，加息有助于美元汇率走强，人民币汇率面临贬值压力，但美元走强提高美元实际购买力，稳定美国居民购买力水平，将增加对我国出口产品的需求；从利率看，美联储收紧货币政策可能压缩中美利差，增加资本外流压力，但考虑到目前中美利差仍维持在适宜区间，我国经济总体韧性较强，坚持常规货币政策，对国际资本具有较强吸引力，因而出现大规模资本外流的可能性较小；从资本市场看，美联储加息以及由此导致的美元指数走强，增加美国市场对资本的吸引力，将导致资本回流。不过，我国股票、债券市场外资持有占比较低，面临的压力预计将相对有限。

“一般来说，美联储加息、缩表，中美利差收窄，将在一定程度上挤压国内政策宽松空间。但从目前国内外环境看，国内政策靠前发力，经济有望运行在合理区间；加快补齐监管制度短板，有效防范化解风险，推动金融业规范和高质量发展。因此，即便美联储加息的‘靴子’落地，欧美金融资产仍面临高估值与高通胀等压力，人民币资产有望成为全球资金‘避风港’。”周茂华说。

主动应对提前展开布局

尽管预期已有所消化，但美联储加息进程对全球市场带来的外溢效应还是不容忽视，特别是对新兴市场国家而言，美元走强将导致新兴市场面临外债成本高企和资本外流压力加大的风险。

“美联储货币政策收紧对我国影响总体有限，但并不意味着完全没有影响。比如说，美联储货币政策收紧后流动性回流美国，有可能导致我国流动性被动收紧，需要国内增加流动性投放。”娄飞鹏表示，我国在密切关注的同时应做好自己的事情，坚持统筹疫情防控和经济社会发展，保持经济运行在合理区间，货币政策制定需要更多关注国内经济形势，“以我为主”保持稳健的货币政策灵活适度，继续深化人民币汇率市场化改革，推进金融市场双向开放。

专家表示，近年来我国货币政策独立性逐步增强，“以我为主”的调节能力不断巩固，这在很大程度上得益于我国实施稳健的货币政策，坚守币值稳定。这既避免了严重通货膨胀干扰经济增长，又使得我国经济在遇到下行压力时，有条件有空间采取适当措施及时应对。

“当前‘以我为主’稳健的货币政策要主动应对，可进一步加强前瞻性运作，提前展开布局。”植信投资研究院高级研究员王运金认为，货币政策仍需通过扩大逆回购力度、超额续做中期借贷便利等总量型操作保持流动性合理充裕；面向中小微企业、民营企业、先进制造业、碳减排等领域的结构性货币政策工具仍可加大信贷投放力度，以增强金融支持实体经济的能力与效果；提供利息更低、期限更长的消费信贷，合理调节对购房按揭贷款与优质房企信贷的监管要求，扩大居民信贷增长，也是一项较为合适且紧迫的政策选择。同时，降低企业直接融资难度，维护股票市场与债券市场的平稳运行，提振市场投资信心，也是当前一项重要任务。

(责编：罗知之、陈键)