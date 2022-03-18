卜振兴

原标题：理性应对理财产品净值波动

近日，理财产品市场出现调整，不少理财产品出现净值回撤。这打破了银行理财收益稳定、投资安全的传统观念，与传统意义上理财产品保本保收益的认知出现偏差。为何理财产品会出现净值回撤的跌势？主要原因有两个。

其一，随着资管新规过渡期结束，银行理财净值化转型成为必答题。在2018年资管新规发布之前，为了适应存款客户向理财客户的转变，我国理财市场采取刚性兑付模式。客户参与理财产品投资，一般会按照约定利率获取本金和收益。理财产品之间通过相互调节收益，实现对客户的正常兑付。说是理财产品，实际上与存款无异。这种模式容易导致银行的风险不断累积，违反了风险和收益对等的原则。同时，在长期刚性兑付模式下，无论是资产管理机构，还是普通投资者，都没有得到提升和锻炼。随着金融开放不断推进，外资机构将会和内资机构同台竞技，刚性兑付下内资机构是难以适应激烈市场竞争的。资管新规强调打破刚性兑付，要求理财产品单独管理、单独建账、单独核算，并且实行净值化转型，实质是要求资产的收益实时反映到理财产品的收益上。净值化转型后，只要是市场有波动，理财产品的收益就会随之调整。

其二，市场波动不是单向的，能涨就能跌，市场会受基本面、政策面、消息面、技术面等不同因素影响而波动。银行理财产品主要投资于债权类资产，这是商业银行的传统优势投资领域。但是，随着市场竞争不断激烈和客户对于理财产品多样性需求提升，银行资管部门和理财公司也开始涉足权益市场。自2021年底至今，债券市场和权益市场均出现了一定程度调整。债券市场调整幅度有限，但是权益市场波动较为剧烈。因此，“固收+”类产品和权益类产品回撤幅度较大，受到的冲击更为明显。

随着理财产品净值化的推进，出现产品收益的回撤会成为正常现象。面对市场调整，投资者没必要过分担忧。

这是因为，资本市场是经济发展情况的晴雨表。虽然当前我国经济发展面临不少压力和挑战，但是经济发展向好的趋势没有变，经济增长的前景依然乐观。资本市场即使短期有所调整，可最终会回归经济基本面，这是影响资本市场走势的关键。虽然资本市场出现短暂调整，但从历史统计数据来看，权益市场的长期收益非常丰厚。因此，坚定信心长期持有，回报也会非常丰厚。追涨杀跌、频繁操作，往往很难获得较好的收益。

此外，相较于其他资管产品，理财产品中投资权益资产的占比较低，主要的投资标的仍是债权类资产，而这部分资产恰恰是银行理财和理财公司的传统优势领域。同时，债券市场的波动相对较小，客户不必过分担忧市场的波动，理财产品的风险整体可控。

最后，应做好投资者适当性管理。中国有句古话，“没有金刚钻，别揽瓷器活”，通俗易懂地解释了适当性管理的含义，即客户要选择与自身风险承受能力匹配的理财产品，不要做超出自身能力范围的事情，更不要幻想高收益、低风险的投资，风险与收益对等是市场化运行的基本准则。

（作者系中国邮政储蓄银行高级经济师）

(责编：罗知之、陈键)