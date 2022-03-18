原标题：北交所上市公司平均技术研发人数超140人

记者17日从北京证券交易所了解到，北交所上市公司已有超1.2万人的技术研发队伍，平均每家公司超140人，平均每家公司技术研发人员占员工总数的比例近两成。

图为北京证券交易所外景。新华社记者李鑫 摄

在一体发展的市场格局下，北交所与新三板为中小企业提供了契合其需求特点、具有特色的资本市场发展路径，提升了创新型中小企业的资本覆盖广度和深度。数据显示，截至3月10日，北交所87家上市公司在北交所和新三板累计实现普通股融资202次，合计融资286.27亿元；实施并购重组8次，涉及交易金额11.28亿元。

截至3月10日，87家上市公司涉及25个行业大类。上市前，这些公司在新三板平均挂牌年限为5.4年。目前，共有8家公司年净利润过亿元，15家年净利润小于3000万元，4套上市标准全覆盖，兼具“大而优”与“小而美”。

北交所表示，为便利“更早、更小、更新”企业进入资本市场，借助资本市场做大做强，在新三板挂牌条件设置上，对企业是否盈利没有硬性规定。数据显示，北交所87家上市公司中，39家在新三板挂牌前年净利润不足1000万元，15家员工人数不足100人，11家挂牌时成立不足5年。挂牌后，规范的公司治理水平便利了投资人进入和后续公开发行实现上市。（记者姚均芳）

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