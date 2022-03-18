本报记者 刘 瑾

原标题：“双碳”目标加速环保产业转型

图为广州石井净水厂区。广州中心城区目前共建设和升级9座生态化地埋式净水厂，总日处理能力达181万吨。 新华社记者 刘大伟摄

推进碳达峰碳中和工作，绿色低碳成为我国经济高质量发展的主基调。在此背景下，环保产业该如何发力抓住机会？

“双碳赛道，道宽且长。对于环境企业而言，集中发力，抢占‘双碳’赛道，是中长期战略布局的确定方向。”全国工商联环境商会会长、博天环境集团股份有限公司董事长赵笠钧在日前召开的“2022环境企业家媒体见面会”上表示，我国向低碳经济的大规模转型将带来长达数十年的主题投资机会与超出想象的广阔市场。

行业需求持续增长

“十四五”时期是碳达峰的关键期、窗口期和准备期，也是推动全面低碳转型定方向、打基础、见成效的关键5年。在我国经济向低碳经济大规模转型过程中，对环保产业的需求在广度和深度上将持续增长。

环境商会副会长兼首席环境政策专家骆建华介绍，近年来，环保产业历经调整、恢复后，当前进入转型期。碳达峰碳中和为环保企业带来了新机遇。

“我国环保行业不是到了瓶颈期，未来有很多事情要做。”北京首创生态环保集团股份有限公司总经理李伏京看好环保产业前景。他认为，随着国家环保政策不断出台，细分业态、细分领域市场空间和机会将渐次打开。

在李伏京看来，一些新的细分领域，比如像环卫一体化，现在已经到了市场化关键节点。比如矿山修复、场地修复领域，国家也出台了一系列优惠政策。水务领域的管网，以及没有完全启动的再生资源领域，都是环保行业的潜在市场空间。从另一个维度来讲，我国经济社会向资源能源循环利用、可持续发展方向发展，“双碳”以及资源循环利用，为产业打开了新的大门。

环保企业数量的增长印证着产业快速发展的趋势。天眼查数据显示，截至目前，我国拥有生态环保相关企业近70万家，5年新增注册企业平均增速达44.31%。

赵笠钧表示，按照“十四五”规划和2035年远景目标纲要提出的目标和要求，10年内生态环境将迎来根本好转。未来5年到10年，我国现存的城市黑臭水体、垃圾处理、工矿企业污染等短板会加速补齐，传统环境治理工作将在2030年左右收尾。

“企业要前瞻性地做一些思考和预判，当我国产业发展、能源结构有新变化时，环境产业的服务一定也会随着这个趋势发生变化。”赵笠钧说。

技术创新亟待提速

环保产业历经多年发展，取得长足进步，也正面临深刻变革。

据中国环境科学研究院副院长席北斗介绍，2016年至2020年，我国环保产业营业收入年均复合增长率达13%以上，环保产业对国民经济的直接贡献率从2016年的3.3%升至2020年的4.5%。环保产业创新能力提升较快，我国环保技术装备专利数量位列全球第一，科技部评估显示，约10%的环保装备实现国际领跑。

与此同时，我国生态环境保护结构性、根源性、趋势性压力总体上未得到根本缓解。赵笠钧指出，减污与降碳、城市与农村、水环境治理与水生态保护、新污染物治理与传统污染物防治等问题交织存在，环保产业仍处在发展粗放、集中度低、商业模式创新不足、资金短缺、科技创新能力不强等初级发展阶段。

在“双碳”目标引领下，环保产业内涵被数倍打开，产业责任也数倍增加。环保产业将从过去的“治污”为主，进入减污、降碳协同增效，绿色生产、绿色生活和良好生态协同推进的新阶段。只有坚持科技创新的核心地位，环保产业才能够实现高质量发展，才能用最小的经济代价实现最大的治理效果。

探索绿色低碳技术创新，培育自身高质量发展的新动能，成为环保企业的发展方向。赵笠钧表示，当前，以信息技术、绿色技术为代表的新技术革命，正在改变着世界发展格局。生态环境技术的创新方向也正在向多要素、多介质、多目标协同防治转变，更加注重全要素一体化、精细化环境综合治理，更加注重绿色低碳，更加注重与数字化、智能化的深度融合。

狠抓绿色低碳技术攻关，要加快先进适用技术研发和推广应用。中晶环境科技股份有限公司董事长童裳慧告诉记者，对于实现“双碳”目标，绿色低碳科技革命强大驱动力的关键在于包括低碳技术、零碳技术和负碳技术在内的减碳技术的原始创新和自主创新，其中负碳技术创新对于进行碳治理、实现碳中和的价值和贡献需要引起高度关注。

环保企业不仅要提供厂站建设，而且要提供系统性的技术治理服务，才能够解决环保领域存在的很多痛点问题。李伏京表示，要以客户的需求为导向，通过科技创新，整合行业内各种成熟的技术、设备、装备，或自行开发出适合客户需求的设备、装备、技术，才能够实现业务的提升，更好地满足市场需求。

产业推进要啃“硬骨头”

2022年全国生态环境保护工作会议指出，生态环保在2022年的工作将突出重点、把握关键，其中首要工作便是服务经济发展大局，有序推动绿色低碳发展，充分发挥生态环境保护的引领、优化和倒逼作用，促进经济社会发展全面绿色转型。

环保产业需要“稳”而有序。为什么？

首先，环保和经济发展有个平衡关系。骆建华认为，环保既要打攻坚战，也要打持久战。攻坚战解决影响人民群众生活的主要环境问题，其他的就要打持久战。

其次，与环保难度加大有关。2022年是我国开启环境保护事业50周年，也是环保产业市场化改革20周年。骆建华说，经过这么多年的努力，环保领域低垂的果子已经都摘了，剩下是一些难啃的“硬骨头”。比如，在治理大气方面，控制了二氧化硫指标，但挥发性有机化合物很难控制，这也是国际难题；在环境方面，农村环境基础设施还非常薄弱；在土壤污染治理上，技术很滞后，成本还很高。这些短板问题，解决起来需要一个过程，不能一蹴而就。

环保不能只靠行政手段，要更多地依靠市场手段、经济手段。骆建华说，不光要考虑效应，同时也要考虑成本，更多地利用市场手段做环保的事。

赵笠钧表示：“我相信，环保产业在经历过去一段时间的调整之后，在技术、产品化、装备化等方面都会找到新的定位，环保产业会发生深刻变化。”

(责编：罗知之、陈键)