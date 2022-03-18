本报记者 黄 鑫

原标题：数智化为乡村振兴注入活水

在湖北秭归县一电商产业园内，工人对刚收获的红肉脐橙进行包装。 郑家裕摄

（新华社发）

通过反向定制、农产品上行、打造自有品牌以及直播带货等手段，四川眉山的柑橘和泡菜打开了云上销路。眉山市东坡区永寿镇镇长王弦说：“我们一直在思考走一条符合自身特点的乡村振兴之路，京东科技给我们送来了‘云上活水’。”

数智化正持续为乡村振兴带来源头活水。加快推进数智乡村建设，将进一步释放乡村振兴新动能，推动实现农业更强、农村更美、农民更富。在日前举办的“加快数智乡村建设 激活乡村振兴新动能”座谈会上，原农业部副部长、原国务院扶贫办主任刘坚表示，一二三产融合、创新经营管理模式以及数字农业将是乡村振兴的新动能。数智乡村建设正逢其时，将助力农业改革、农业低碳绿色和农业高质量发展。

“当前，数智乡村蓬勃发展，越来越成为激活乡村振兴新动能和催生‘三农’发展动能的重要驱动力。”全国政协人口资源环境委员会原驻会副主任凌振国说。

什么是数智乡村？农业农村部信息中心主任王小兵认为，数智包含了数字化、网络化、智能化，数智乡村发展水平将成为农业农村经济社会发展的重要标志。

京东集团副总裁王楠表示，数智乡村建设作为数智技术应用和乡村建设发展的重要结合点，既是乡村振兴的战略方向，也是建设数字中国的重要内容，是对我国乡村振兴战略和数字中国建设的积极响应。

山东省兰陵县卞庄街道代村党委书记王传喜坦言，数字化、信息化已经无处不在，是乡村振兴的新动能、新动力。但目前也存在短板，需要进一步补齐。

如何补齐？中国检验检疫科学研究院首席科学家朱水芳认为，乡村振兴的首要任务是产业振兴、产业兴旺，要发展新产品、战略性新兴产业。政府和企业要做好协调配合，找到产业发展价值点和战略方向。

云南省普洱市政协副主席左永平表示，实现数智时代乡村振兴的战略目标，需要政策倾斜、资源支持，也需要具备数字科技、产品销售平台优势的企业助力。

“电商、互联网等平台提升了城乡居民数字消费的热情、热度，发挥着不可替代的作用，数智化企业需要遵循经济发展规律深挖自身科技能力。”凌振国说。

王小兵建议，要抓好包括直播电商在内的基础设施建设、数据资源建设、应用场景建设、智能装备建设等，解决实际问题，还要抓好机构队伍建设。

相关企业纷纷聚力数智乡村建设。京东集团自2020年10月启动“奔富计划”以来，对接超过1000个农特产地及产业带，带动农村实现3200亿元产值，帮助江苏宿迁霸王蟹、陕西白水苹果等多个产业带实现品牌化发展和产业链数智化升级。中国移动宣布，“十四五”期间，将加快实施“七大乡村数智化工程”，积极推进数智乡村建设。

“要依托数智化技术，激活并带动信息流、商流、物流、资金流、人才流五大关键要素循环流动，助力乡村产业、人才、文化、生态、组织的全面振兴。”京东科技数智乡村业务负责人刘贤志说。

(责编：罗知之、陈键)