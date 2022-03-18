原标题：打通农村电商物流“最后一公里”

作为连续四年位列“中国电商百佳县”榜首，有着“全球电商之都”美誉的浙中名城义乌，这里有最完备的电商供应链，最高效快捷的物流渠道，每天3000多万单的快递流量支撑起义乌惊人的“买全球卖全球”贸易运转。

电子商务带动快递物流行业高速发展，义乌市快递业务量从 2019年开始跃居全国第二。但由于部分偏远乡村远离产业链，居住人口老龄化，快递业务量分散，单一快递公司进村成本高、效率低、盈利难。截至2021年年初， 义乌仍有 94 个较偏远村为快递“空白村”，当地村民收寄快递往往需自行前往镇区，仍然存在着“物流最后一公里瓶颈”问题。

这“最后一公里”难题何解？2020年7月，义乌市获批“国家级电子商务进农村综合示范项目”，义乌市委市政府高度重视，成立义乌市电子商务进农村综合示范工作领导小组，葛巧棣副市长为组长。领导小组办公室设在市场发展委，明确各部门、镇街工作任务，协同推进综合示范工作。定期召集小组成员单位召开工作协调会议，解决工作推进中的困难和问题。

义乌市决定以电商进农村综合示范县为契机，落实缩小城乡区域发展差距和居民生活水平差距、基本实现共同富裕目标，尤其是要尽快解决义乌市内存在的物流快递发展不均衡的问题，全面推进快递进村工作，打造“邮-交-快共配”乡村电商物流新模式，补齐赤岸、大陈、上溪等较偏远村镇物流短板，实现辐射义乌全境快递24小时送达的快速物流网络。

为此，通过以奖代补方式，立足义乌实情，确定由义乌市邮政公司建设赤岸、上溪、大陈3个乡镇级共配中心，利用邮政公司现有遍布义乌全境的村邮驿站体系，坚持资源整合、共享共建原则，突出村站体系“多站合一”“一站多能”的服务理念，优化提升80个示范性农村电商服务站，服务辐射义乌所有行政村。目前，赤岸电商快递物流服务中心已经建设完成，服务辐射周边3公里乡村居民，通过运营发挥了较好的作用。

三定三统织就“村村通”

为进一步夯实我县快递物流基础网络，构建与我县经济社会发展水平相适应的农村电商快递物流服务体系。通过三定：即定时、定点、定线，在赤岸镇规划了5条配送线路，并根据配送线路的走向，合理布局周边村站，电商物流服务中心与村电商服务站点互联互通，方便周边大部分居民收发快递；每天早晨11点、下午4点定时从赤岸镇物流服务中心发车，送到各村站的时间相对固定，定时往返。

另外，通过三统，即统一运价、统一服务费、统一配送，从赤岸送到周边各村站每单的运价在0.4-0.5，尽可能压低物流成本，让居民收益最大限度增加，普惠周边居民。通过“三定三统”，赤岸镇率先在义乌搭建起电商快递“村村通”配送体系，降低快递物流成本，提升配送效率，切实提升农村地区的快递物流到村率及服务质量。

“邮-交-快共配”实现快递到村

由邮政管理部门牵头建立镇级农村电商快递物流服务中心，统筹邮政公司和各快递公司，推行“邮-交-快共配”模式。在该模式下，各快递公司只需将偏远农村的包裹送至镇级农村电商快递物流服务中心，由邮政统一寄递到村，通过资源集成来分摊运营成本，推进公交运邮业务，在赤岸镇538路公交车试点搭载快递业务，运营里程40公里/日。形成农户便利收寄、产业出路拓宽、快递企业降本提效共赢局面。

聚焦快递从村到户“最后一百米”，按照“一个服务场所、一块统一标识、一名代办人员、一支先锋团队、一套考评制度”“五个一”标准，在 94 个较偏远农村打造村级“红色驿站”， 实行“快递到镇、邮政到村、党员到户”接力配送服务。

依托“红色驿站”与邮政公司建立村企结对关系，为行动不便的困难群众提供免费代买米、油等暖心服务，放大快递进村民生保障功能。此外，加强“红色驿站”服务功能拓展，联动商超、金融机构等资源，集成政务服务、特产展销对接、金融帮扶等特色服务，将“红色驿站”打造成为便利群众的综合性服务站点。

“山货出村”带动共同富裕

大力实施“政府引导、企业参与、平台支持、物流保障”“四位一体”的乡村电商发展战略。发挥镇、村两级“红色驿站”信息通、邮路通、成本低等优势，在镇级农村电商快递物流服务中心开辟展销区块，集聚本土优质农产品，打造“大陈小集”“蒲墟南货”等镇一级特色农产品品牌，聚星成火扩大影响。

用好品牌效应和规模效应，开展“我为义乌好货代言”系列直播助农活动，主动链接邮乐购等电商平台线上销售农产品，与本土农产品电商配送平台达成合作意向，提供货源支持，有力推动了一大批农产品从“出村难”到“走进城”，催生出如“山地小菜”等一批“万单级”爆红产品，使快递进村工作向更深层次的产业富民道路跃迁升级。

目前，串联全市 94 个快递“空白村”的共配邮路已全面打通，显著激发了当地村民用邮需求，仅赤岸镇一个站点日均共配快递量达 4000 余件，较年初时翻了3番，快递收寄时长从原先2—3天缩短至当天送达，效率提升一半以上。物流快递成本大幅下降，跟发达的城区融合在一起，周边居民收发快递的渠道畅通，大家收益明显增加，生活质量得到显著提升。

大陈、上溪两个电商物流服务中心，以及80个示范性农村电商服务站即将全部建成投入运营，义乌市农村电商物流将迎来更强的快递投送能力，将能彻底解决我市全境电商物流“最后一公里瓶颈”问题，从而实现义乌市快递业全面高质量发展的目标。

(责编：赵竹青、陈键)