马春阳

原标题：发挥好机构投资者压舱石作用

3月16日，国务院金融委专题会议强调，欢迎长期机构投资者增加持股比例。当日，证监会党委召开扩大会议传达学习会议精神时表示，将完善有利于长期机构投资者参与资本市场的制度机制，加大对公募基金等各类机构投资者的培育，鼓励长期投资、价值投资。

长期以来，A股市场个人投资者占比高，机构投资者占比较低。相对于机构投资者，个人投资者普遍存在专业能力有限、风险承受能力较弱等特点，容易出现盲目跟风、追涨杀跌、频繁交易等一系列非理性行为，从而形成羊群效应，加大市场暴涨暴跌的风险概率。

相比之下，机构投资者通常具有较为雄厚的资金实力，抗风险能力更强，更易实现长期投资，有助于降低市场波动性；同时，在投资管理上，机构投资者在投资决策运作、信息搜集分析、上市公司研究等方面具有专业优势，有利于贯彻价值投资理念，更好发挥股市价值发现功能，对上市公司进行理性定价；此外，机构投资者在促进金融创新、加强对上市公司监管方面也具有积极作用。

资本市场尤其是股市的长期稳定，必然需要机构投资者的积极参与。值得肯定的是，在我国资本市场持续深化改革的背景下，公募基金、社保基金、保险资金等机构投资者实现快速发展，机构投资者持股占A股流通市值比例总体呈上升趋势。中基协数据显示，截至2021年1月15日，境内专业机构持有A股流通市值占比18.44%，较2019年末上升2.02个百分点。

但也要看到，与境外成熟市场相比，A股市场机构投资者持股比例仍有较大提升空间，加速培育各类机构投资者、提升中长期资金入市比例已成为稳定市场、增强市场信心的当务之急，更是推动我国资本市场实现高质量发展的必然要求。

一方面，要尽快完善资本市场的基础制度，形成中长期资金“愿意来、留得住”的市场环境。比如，监管层可以适当放宽机构资金入市比例和范围，为保险资金、企业年金、银行理财子公司等机构资金入市扫清制度阻碍；再比如，要继续把提高上市公司质量作为当前监管工作的重要内容，为市场提供更多优质标的，让各类机构投资者不仅可以“参与投”，还可以长期“拿得住”；此外，还可以继续优化上市公司分红机制，鼓励有条件的上市公司稳定、持续地分红，为机构投资者带来长期稳定的红利。

另一方面，要逐步引导市场形成长期投资、价值投资的良好氛围。各类机构投资者应加快完善长周期考核机制，优化对资金管理人的考核和评价体系，不以短期业绩论英雄，而把中长期收益水平作为重点考核指标。同时，监管层、机构投资者还要进一步加强投资者教育，积极传递长期投资、价值投资和理性投资理念，让个人投资者和机构投资者形成投资理念的统一认识，从而给机构投资者更多践行长期投资的机会和空间，真正推动短期交易性资金向长期配置力量转变，促进我国资本市场良性发展。

(责编：罗知之、陈键)