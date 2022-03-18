张佳星

原标题：张伯礼、刘保延谈针灸治疗纳入最新“新冠诊疗方案”

3月15日，国家卫生健康委官网发布《新型冠状病毒肺炎诊疗方案（试行第九版）》。新版方案将针灸治疗纳入到新冠肺炎患者的常规治疗中。

针灸也能治疗新冠肺炎？原理是什么？效果怎么样？3月16日，科技日报记者专访了中国工程院院士张伯礼、世界针灸联合会主席刘保延教授等专家。

针灸很早就参与了救治

“在前期抗击新冠肺炎疫情的过程中，针灸还仅仅作为一种辅助方法。”刘保延回忆，古典医籍中有针灸防疫治病的不少记载，新冠肺炎疫情突如其来，针灸作为中医学重要组成部分积极参与其中。

“在实际的救治过程中，经常取得意想不到的效果。”刘保延说，随着针灸治疗在新冠肺炎的临床救治中得到积极开展，无论是武汉还是各地的抗疫经验均表明，针灸有助于新冠肺炎患者的救治。

或许很多人不理解，针灸为什么能够治疗新冠肺炎？孙思邈《备急千金要方》中记载：三两处灸之……瘴疠温疟毒气不能著人也。李时珍《本草纲目》中阐述：灸之则透诸经而治百种病邪。

中医讲扶正祛邪。张伯礼解释：针灸通过刺激肢体穴位，不仅激发和强化脏腑的经气，使入侵的疫邪溃散驱除，还能提升脏腑自我保护能力，减轻疫毒对脏器的损伤。

穴位有讲究，轻重不一样

在“第九版方案”中，对于轻、普通、重等不同类型的患者推荐的治疗穴位均不相同。例如，治疗轻症患者的穴位中有活血清热功效的“合谷”穴位；治疗普通型患者的穴位中有治疗气喘、咳血的“孔最”穴位……

刘保延解释，轻型时，疫邪初入，用针刺能去除疫邪；普通型的疫毒已经对肺脾等脏器功能有了明显影响，用针刺为了保护脏器、减少损伤；重症患者的损伤已经发生，针灸治疗是辅助脏器功能恢复；恢复期为了清除余毒、恢复元气。

据介绍，针对不同的救治目标，针灸治疗新冠肺炎借鉴了古代文献、现代临床研究和基础研究的证据，吸纳了以往研究中的经验，通过针灸改善肺功能、调节机体先天免疫、实现抗炎—促炎因子的平衡，激活迷走—胆碱通路，实现对呼吸系统调节和肺炎损伤的保护。

针灸治疗世界流行，理论逐步现代化

关于针灸为什么会治疗新冠肺炎，以及如何更好治疗新冠肺炎的问题，中医学者们希望获得更多的证据和研究进展。

“据了解，在美国的个体诊所有不少对轻型、普通型患者进行针灸治疗，而且都有较好的效果。”张伯礼说，“为此，我多次与加州大学洛杉矶分校的学者以及洛杉矶针灸学会的负责人一起讨论，希望可以将这些散在的病例进行规范地收集，开展一些临床研究。”

或许很多人不会想到，针灸疗法的国际化程度非常高。据统计，美国针灸治疗频次超过1000万次/年，英国超过400万次/年，全世界有183个国家的医生会使用针灸进行临床治疗。

一位来自美国的学者告诉科技日报记者，在美国针灸很常见，美国的中医协会为中医师进行注册、颁发资格证，有的州还对针灸进行医保报销。

我国多名学者也开展了针灸治疗新冠肺炎的相关研究和探索。例如，中国科学院院士仝小林牵头的科技部新冠肺炎恢复期中医药干预的临床评价研究课题中，专门对针灸+拔罐对恢复期患者的影响进行了较系统的研究。中国针灸学会形成了两版《新型冠状病毒肺炎针灸干预的指导意见》并译成多种语言，推动针灸参与国内外抗疫。

“第九版新冠肺炎诊疗方案将针灸纳入其中，非常有意义，充分反映了前期针灸临床应用的经验，必将为国内外新冠肺炎的治疗提供更加有力的指导。”张伯礼说。

(责编：罗知之、陈键)