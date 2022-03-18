原标题：我国成功发射遥感三十四号02星

科技日报北京3月17日电 （记者付毅飞）北京时间2022年3月17日15时09分，我国在酒泉卫星发射中心用长征四号丙运载火箭，成功将遥感三十四号02星发射升空，卫星顺利进入预定轨道，发射任务获得圆满成功。该卫星主要用于提供国土普查、城市规划、农作物估产和防灾减灾等信息服务。

此次任务是长征系列运载火箭的第411次飞行。

记者从中国航天科技集团八院获悉，根据任务需求，本发火箭配套了Φ4m冯·卡门卫星整流罩，配置了2M中继用户终端系统，利用中继星完成主动段遥测信号接收和传输工作。相比传统的地基测控方式，中继测控可以不受地面站布置的影响、减少火箭发射轨道设计的约束、大幅延长火箭信号的接收时段，特别对于主动段航程较长的长征四号丙火箭，优势非常明显。为克服高空风对任务发射概率的影响，本发火箭采用高空风补偿技术作为预案，在一定量级高空风条件下，通过采用该技术，可有效减小高空风引起的附加载荷，满足发射条件，保证在预定窗口准时发射，提升火箭的设计灵活性和任务适应性。

本发火箭还搭载了末子级验证系统，由八院抓总研制，利用已完成主任务的火箭末子级构建搭载平台，开展技术验证。

长征四号丙是八院抓总研制的常温液体三级运载火箭，性能优良、用途广泛。针对不同类型的卫星和不同的轨道要求，该火箭可采取灵活的发射方式，可实施一箭单星或多星发射，其太阳同步圆轨道运载能力可达3吨（轨道高度700公里）。本次发射的遥感三十四号卫星02星也由八院抓总研制。

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