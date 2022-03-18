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原标题：北斗+高铁：两大重器加速融合

3月17日，中国北斗卫星导航系统重大专项——北斗铁路行业综合应用示范工程项目通过了由中国卫星导航系统管理办公室、国家铁路局共同在北京举办的项目验收评审。

“示范工程在北斗三号全球组网后，首次系统性验证了在9大铁路业务版块‘北斗三号替代/主用’的成熟度和可推广性，并首次将北斗三号高精度定位和北斗短报文通信技术应用于铁路列车接近预警应用场景。”参与当天项目验收的专家一致认为，示范工程的成功，为中国建立铁路行业北斗“应用+标准”双重体系奠定了坚实基础，推进了中国北斗和中国高铁两张“国家名片”的深度融合。

北斗铁路行业综合应用示范工程是国家北斗重大专项面向铁路行业的首批综合应用示范项目，由中铁第五勘察设计院集团有限公司(以下简称“铁五院”)与北方信息控制研究院联合承担，围绕“1+1+9”进行建设布局。

“‘1+1+9’，即建设1个大数据中心，构建1个融合大数据、GIS、物联网、5G、云计算、BIM技术的时空信息云平台，面向铁路勘察设计、施工及运维三大阶段，在铁路工程测量、自动化监测系统、智慧工地系统、位置感知预警防护系统、铁路工务巡检、轨道测量及平顺性检测、‘一带一路’中欧班列集装箱定位跟踪、高分遥感地质调查和高铁列控系统等9大铁路业务版块，推广8000余台套北斗终端设备。”铁五院北斗铁路行业综合示范应用项目总设计师饶雄说。

2020年10月10日，作为示范工程子项目之一的北斗惯性组合导航铁路轨道几何状态测量仪（俗称“北斗惯导小车”），在京沈高铁施工现场完成有砟轨道精测作业，标志着北斗三号全球卫星导航系统开通后首次工程化应用于高铁建设领域。

随后，在中国铁路北京局集团有限公司管辖范围，依托北斗铁路工务巡检应用示范项目，利用北斗高精度定位和北斗短报文通信服务能力，研制的现场防护人员佩戴的北斗定位对讲机，在铁路工务信息管理系统的基础上融合北斗高精度定位和电子地图服务能力，实现铁路工务作业人员及车辆“位置可视化、危险关系可量化、报警方式多样化、问责机制可溯化”的“四化”铁路工务安全管理，有效降低铁路局安全生产风险。截至目前，北斗铁路工务巡检示范应用已在北京电务段、天津电务段、唐山电务段等12个铁路工务部门布设终端3594台。

同时，在平煤集团矿区铁路，示范工程开展了基于北斗位置自动感知的预警防护应用示范项目。“研制了预警防护车载终端和手持终端，同时结合列车调度指挥系统、调度集中系统和调车监控系统研发了基于北斗位置自动感知的预警防护系统。”饶雄说，项目实现了对铁路电务、工务等营运线轨旁作业人员及机车车辆的位置定位和安全预警防护功能，完成了对列车及轨旁作业人员的碰撞防护，有效提高线上作业人员、车辆的安全水平。

据悉，北斗铁路行业综合应用示范工程已同步完成了71项北斗知识产权布局和专利预警，助力打造了产品系列化、技术标准化、应用规模化、服务产业化、市场全球化的“五位一体”北斗应用产业。

专家表示，示范工程在打破国外卫星导航技术在铁路领域垄断局面的同时，将助力打造行业北斗应用原创技术策源地，带动上中下游产业更好融入“两新一重（新型基础设施、新型城镇和交通、水利等重大工程）”建设，为服务“一带一路”倡议发挥聚合效应。

(责编：罗知之、陈键)