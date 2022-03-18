原标题：东日本再次地震 福岛核电站安全令人忧

据日本东京电力公司官网披露，3月16日晚间地震导致福岛第一核电站5号机组和福岛第二核电站1号机组、3号机组的乏燃料冷却系统停止工作。相关机组的冷却功能在17日上午前已经陆续恢复，目前相关数据显示一切正常，设施周边核放射检测暂无变化。

“旧地旧事”重来让人回想起“3.11”

16日晚间，日本福岛县附近海域当地时间23时36分（北京时间22时36分）发生强烈地震。地震发生后，日本气象厅向福岛县、宫城县沿海地区发出海啸警报。宫城县的石卷港、仙台港分别观测到高30厘米、20厘米的海啸，福岛县相马港观测到高20厘米的海啸。截至17日5时，海啸警报被全部解除。

众所周知，2011年3月11日发生的东日本大地震引发了严重的海啸，侵袭而来的海水破坏了福岛核电站的冷却供电装置，导致堆芯过热引发事故。所幸的是，此次地震后，福岛第一核电站的冷却装置在5小时后恢复工作，福岛第二核电站1号机组和3号机组则是在2小时后恢复工作。

灾害频发或掀起新一轮“厌核情绪”

福岛县（福岛第一、第二核电站）和宫城县（女川核电站）直面太平洋，其所处的“日本海沟”地震带一直备受科学家重视。

根据相关科学预测，“日本海沟大地震”“日本南海海沟大地震”以及“首都直下型地震”将成为30年内对日本威胁最大的地震灾害，或将造成大量人员伤亡和财产损失。

11年前的东日本大地震引发核电站事故，进而导致灾民背井离乡所带来的伤痛和阴影还未完全消散，本次地震又加深了人们对福岛核电站的忧虑。

尽管日本首相岸田文雄17日上午在国会参议院预算委员会会议上说，核电站“目前没有”发现异常。但部分日本民众直言，“在已经预测到有可能发生7级以上地震的福岛核电站周边发生了6级地震，冷却装置却突然原因不明地停止工作，然后又在原因不明的状态下恢复。这样的‘一切如常’叫人如何不担忧？”“灾害频发地设立核电站本身就是个错误”“万一再来一次海啸侵袭导致核电站爆炸怎么办”“东电不可信，日本人都知道”。

东电公司信息公开再受质疑

地震发生后，东京电力公司推特即称，正在确认地震对本公司设备产生的影响。但这一等就是3个小时，直到凌晨2点半之前，有关地震对核电站是否产生影响的信息可谓音讯全无。

日本政府官房长官松野博一在记者招待会上称，地震的发生往往伴随着停电，有关核电站安全性的信息公开有益于公众，今后日本政府将会指导东电公司加强相关信息披露和公开。

(责编：赵竹青、陈键)