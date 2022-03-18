原标题：国务院国资委成立科技创新局

据国务院国资委最新消息，为切实推动中央企业科技创新和社会责任工作，经中央编委批准，国务院国资委成立科技创新局、社会责任局，并于近日召开成立大会。

国资委党委书记、主任郝鹏出席会议并讲话强调，要深入学习贯彻习近平总书记关于强化企业科技创新和社会责任的重要指示精神，贯彻落实党中央、国务院决策部署，进一步统一思想、汇聚力量，更好组织指导中央企业深入实施创新驱动发展战略、积极履行社会责任，坚定不移做强做优做大国有资本和国有企业，加快打造世界一流企业。

会议强调，要提高政治站位，把准职责定位，聚焦主责主业，抓紧抓实国资央企科技创新和社会责任重点工作任务。要突出抓好重大科技专项任务落地，着力推动国有企业打造原创技术策源地；突出抓好强化企业创新主体地位，加快推动中央企业建设创新型领军企业；突出抓好科技生态优化，更好激发中央企业创新创造潜能；突出抓好中央企业两化融合和数字化转型，大力推进中央企业创新链产业链深度融合。（记者刘园园）

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