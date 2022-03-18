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不履约就处置！国家发改委开展煤炭中长期合同签订履约专项核查

2022年03月18日15:15 | 来源：人民网
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人民网北京3月18日电 （申佳平）据国家发展改革委员会官网消息，为进一步做好煤炭中长期合同签订履约工作，规范签订行为，签足签实合同，督促严格履约，保障发电供热用煤稳定可靠供应，近日，国家发展改革委印发通知并召开动员部署会，安排近期对各地和中央企业2022年煤炭中长期合同签订履约情况开展专项核查。

通知要求，各地和有关企业要对照签订履约政策要求进行自查梳理，不符合要求的抓紧整改。要签足中长期合同，煤炭企业签订的中长期合同数量应达到自有资源量的80%以上，发电供热企业年度用煤应实现中长期供需合同全覆盖。要签实中长期合同，每笔煤炭中长期合同必须在合理区间内明确价格水平或执行价格机制。要规范签订中长期合同，每笔合同应有明确合同数量、质量、期限、流向、运输方式、违约责任和争议解决方式等要素。要严格合同履约，签订合同全部录入全国煤炭交易中心线上平台接受监管，每月在线报送履约情况，不允许搞变通、打折扣，弄虚作假。

通知强调，核查组将采取查阅原始数据资料、座谈、个别谈话、现场调研等方式，深入各地和中央企业开展核查。根据核查情况，对签订履约情况好的予以激励表扬，对签订履约情况差的按照能源保供相关制度要求进行追责。签约履约情况将计入企业信用记录并与产能核准核增、运力配置等政策措施挂钩。

为确保合同签订履约到位，国家发展改革委将建立煤炭中长期合同签订履约日例会、周通报工作机制，每日分省份、分央企调度进展，每周通报签订履约情况，并向各地和产运需企业等征集煤炭中长期合同签订不足、不实、不规范、不履约的典型案例，严肃处置并进行通报。

(责编：申佳平、吕骞)

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