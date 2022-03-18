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财政部：10家会计师事务所被吊销执业许可

2022年03月18日15:52 | 来源：人民网
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人民网北京3月18日电 （记者王震）近日，财政部发布会计信息质量检查公告。2021年，财政部切实加强会计师事务所执业质量检查，加大行政处罚力度，组织各地财政厅（局）对1705家会计师事务所开展检查，同比增长62.07%。截至2022年2月28日，各地财政厅（局）已对85家会计师事务所、119名注册会计师作出行政处罚。

根据通报，10家会计师事务所被吊销执业许可，20家会计师事务所被暂停执业，27家会计师事务所被警告，28家会计师事务所被没收违法所得及罚款；1名注册会计师被吊销证书，45名注册会计师被暂停执业，73名注册会计师被警告。另有352家会计师事务所、148名注册会计师受到行政处理。

财政部还通报了5个典型案例，其中北京润鹏冀能会计师事务所有限责任公司未对验资过程及结果进行记录，未编制验资工作底稿，在未履行必要审计程序、未获取充分适当审计证据的情况下出具验资报告19258份，被吊销执业许可。北京浩清会计师事务所在未履行必要审计程序、未获取充分适当审计证据的情况下出具审计报告，也被吊销执业许可。岳西华岳会计师事务所出具的1485份审计报告中，有1052份审计报告在审计时未履行必要审计程序、未获取充分适当审计证据，被警告并暂停执业1年。

财政部表示，将坚持“强穿透、堵漏洞、用重典、正风气”，保持“严监管、零容忍”遏制财务造假、规范财务审计秩序高压态势不动摇，加大会计信息质量和会计师事务所执业质量检查力度，依法整治行业“潜规则”，坚决清除“害群之马”，着力营造风清气正的市场环境。

(责编：王震、吕骞)

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